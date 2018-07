Urgente: Detentos do Amazonas são transferidos para presídio federal

As Secretarias de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e Segurança Pública (SSP-AM) realizam na manhã deste sábado (28) a transferência de oito detentos do sistema prisional do Amazonas para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os internos cumpriam pena no Centro de Detenção Provisória de Manaus 1 (CDPM1) e Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Esta é a segunda transferência realizada em julho. No dia 13, foram transferidos para o presídio federal de Mossoró oito detentos. A ação envolveu a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP), Polícia Militar do Amazonas, Polícia Civil, Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE), além do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), órgãos vinculados ao Ministério da Segurança Pública.

Confira a lista dos presos transferidos.

Thiago Fernando Soriano, vulgo “Thiago Alemão”

Romário Corvelo Fonseca, vulgo “Romarinho”

Lenon Oliveira do Carmo, vulgo “Bileno”

Heliuton Cabral do Carmo, vulgo “Velhinho”

Francisco Sidney Marques Carioca, vulgo “Neyzinho”

Eduardo Queiroz de Araújo, vulgo “Foguinho”

Dernilson Júlio Ferreira, vulgo “Sassá”

Florêncio Nascimento Barros, vulgo “Marabá”

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mesmo com aumento de homicídios, SSP diz que situação está controlada