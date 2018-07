Câmeras com problemas apontam falha de segurança na Zona Leste

A SSP também montou uma base de monitoramento na entrada da rua do fuxico, no Jorge Teixeira | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - A violência não para de crescer em Manaus. Os casos de roubos, furtos, homicídios e latrocínios deixam a população em pânico. Enquanto falta policiamento nas ruas, shoppings center's particulares contam com segurança, realizada pela Polícia Militar.

O churrasqueiro Osiel Lucas da Silva é um dos sobreviventes da violência que assola a capital amazonense. Ele relatou que os bandidos atiraram contra ele e a esposa, mas a arma falhou. Esse caso ocorreu na zona norte, mas é a zona leste que apresenta os piores índices de violência. Um dos motivos é o número reduzido de policiamento.

Relatórios oficiais comprovam a necessidade de deste tipo de serviço, porém, é difícil achar viatura nas ruas e quando encontradas, estão muitas vezes paradas, na porta de um shopping.

Aparentemente, esse tipo de policiamento é apenas para quem vai ao estabelecimento comercial. Tanto, que ainda foi montado uma base no local.

Questionado sobre a exclusividade dada ao shopping, o secretário de Segurança Pública do estado, coronel Anésio Paiva, disse que não há nenhum problema nessa vigilância policial.

Base de Monitoramento no Jorge Teixeira

A SSP também montou uma base de monitoramento na entrada da Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Essa é a área onde mais circula dinheiro no bairro, mas para os comerciantes do local, a unidade não tem muita utilidade, pois os crimes continuam ocorrendo.

A equipe de reportagem da TV em Tempo visitou o ônibus da Polícia que fica no local. O veículo possui telas que se conectam à câmeras de segurança.

U m agente de segurança e responsável pelo base, explicou o funcionamento do local. Quando a equipe de reportagem entrou no ônibus, viu telas desligadas e somente depois que solicitaram, funcionários mostraram que o equipamento estava em funcionamento.

Problema de eletricidade?

Ao pedir para ver as imagens das câmeras de outros pontos da zona leste, a reportagem recebeu a justificativa de que havia um problema de eletricidade.

Ou seja, se há uma câmera de segurança ao lado do ônibus e o veículo não consegue receber as imagens, como foi dito pelo agente, qual a garantia para o cidadão da zona leste que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), está, de fato, monitorando esta zona da cidade?

