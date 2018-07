Polícia recebe denúncia sobre atirador que matou homem no Educandos

Polícia não divulgou a identidade do autor do crime | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O autor do homicídio de um homem de 41 anos, que foi assassinado com 11 tiros de pistolas de uso restrito das Forças Armadas, na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, já foi identificado. A afirmação é de pessoas próximas à vítima, porém, a identidade dele não foi divulgada ao Em Tempo. O homem perdeu massa encefálica.

Segundo um familiar, que preferiu não ser identificado, o delegado que acompanha o caso já tem informações sobre a identidade do autor do crime. No entanto, quando questionado pela reportagem, o titular do 2º Distrito Integrado de Polícia, Aldeney Goes, preferiu não comentar sobre o caso para não atrapalhar no andamento das investigações.

Leia também: Comoção: jovem chora ao ser resgatado de cativeiro por PMs em Manaus

Homem estava em uma banca de café quando foi executado | Foto: Josemar Antunes

O empresário foi executado com 11 tiros, que saíram de pistolas calibre ponto 40, nove e 380 milímetros. Várias cápsulas foram recolhidas no local, além de um celular e uma quantia de R$ 40 da vítima.



A vítima teria ido a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para uma consulta médica. Ao sair do local, parou para tomar café e foi surpreendido pelos criminosos, que já o aguardavam em um carro preto, de placas não divulgadas.

Crime ocorreu na manhã desta quarta | Foto: Josemar Antunes

Revoltado, um conhecido da vítima disse que vingaria a morte do amigo. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas na área.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é perseguido e executado em rua do Petrópolis

Cabeças a prêmio: polícia oferece recompensa por matadores de Manaus