Criminosos executam homem a tiros em banca de café no Educandos

Manaus - Um homem de 41 anos foi executado com 11 tiros, na manhã desta quarta-feira (25), na rua Inocêncio de Araújo, com a rua Manoel Urbano, comunidade Cidade Alta, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Segundo informações, a vítima havia parado no local para tomar café.

O crime ocorreu por volta das 9h, em uma praça localizada na frente da Igreja Católica Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A vítima chegou ao local sozinha dirigindo o próprio carro modelo Strada/Working, de cor branca e placas não divulgadas.

Na ocasião, ele foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram ao local em um carro preto e, em seguida, efetuaram vários disparos. O homem morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os criminosos e o carro usado no crime não localizado até a publicação desta matéria.

Informações preliminares repassadas pela polícia apontam que a vítima era proprietária de várias quitinetes, trabalhava com eventos e já possuía passagem pela polícia. O delito cometido não foi informado.

