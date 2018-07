Comoção: jovem chora ao ser resgatado de cativeiro por PMs em Manaus

Manaus - Um jovem de 28 anos chorou ao ser resgatado por policiais militares, na madrugada desta quarta-feira (25), por volta de meia-noite. Ele estava trancado em uma casa abandonada e narrou ter sido sequestrado e amarrado por aproximadamente 15 criminosos. O fato aconteceu na rua 12, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A polícia teve conhecimento do caso após uma ligação anônima, no disque-denúncia 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de uma pessoa informando sobre o crime.

De acordo com o tenente Félix, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem apresentava sinais de agressão física e estava prestes a ser executado.

“A vítima informou que foi sequestrada por um grupo envolvido com tráfico na área do bairro da Paz. Após ser amarrado e amordaçado, a vítima foi deixada no imóvel enquanto o grupo saiu para pegar um carro, que seria utilizado para abandonar o corpo em alguma região da cidade”, informou Félix.

Ainda de acordo com o tenente, a vítima não conteve as lágrimas ao perceber a chegada de policiais militares. “Ele ficou muito emocionado, chorou bastante e agradeceu a equipe afirmando que se não tivéssemos chegado naquele momento ele já estaria morto”, contou.

O jovem foi liberado e, em seguida, foi socorrido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Após receber alta médica, ele foi conduzido para o 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Centro-Oeste, para prestar depoimento e registrar o sequestro e as ameaças de morte. Até a publicação desta matéria nenhum dos envolvidos no crime foi preso.

