Homem é perseguido e executado em rua do Petrópolis

Manaus - Após ser perseguido por um carro de características desconhecidas, um homem, conhecido apenas como "Fábio", foi morto com vários disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (24). O crime aconteceu na rua Almirante Pedreira, em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), D. Santos, testemunhas informaram que os suspeitos estariam seguindo a vítima pela via. Eles o alcançaram e realizaram a execução.

"Os populares falaram que, além desse carro, de modelo e placa não identificada, um homem estava a pé, aguardando a vítima na esquina da rua. Ainda informaram que esse assassino, que estava esperando, foi quem realizou os últimos disparos", disse o policial.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e até atestou o óbito da vítima. Os familiares do homem foram até o local da execução e um deles se pronunciou sobre a morte de "Fábio".

De acordo com o irmão da vítima, o empresário Régson Rodrigues Freires, "Fábio" teve passagem pela polícia por tráfico de drogas há 6 anos.

"Hoje ele estava tentando se regenerar, levar uma nova vida, mas acredito que isso tenha sido motivado por alguma rixa do passado", disse o irmão.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC).

