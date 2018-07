Cabeças a prêmio: polícia oferece recompensa por matadores de Manaus

Manaus - Uma recompensa em dinheiro está sendo oferecida pelo sistema de segurança do Amazonas para quem fornecer informações, que levem ao paradeiro dos seis foragidos responsáveis por promover execuções em Manaus nos últimos dias. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) divulgou nesta terça-feira (24), novamente, as imagens e os nomes dos procurados.

Os seis são Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, 25, vulgo "Mano Kaio", Alexsandro Oliveira dos Santos, 29, o "Sandrinho", Alexandre Alves da Silva, 23, vulgo "Cagão", Johnson, Alves Barbosa, 30, vulgo "Playboy", Bruno de Souza Carvalho, 31, vulgo "Bruno Fiel" e Adalberto Salomão Guedes da Silva, 28, vulgo "Salomão".

Juntos, os homicidas já somam 85 processos por homicídios. Alguns deles (Kaio, Alexsandro, Alexandre, Johnson, e Adalberto) são foragidos e conseguiram escapar durante a fuga em massa, ocorrida no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), em maio deste ano.

Na ocasião, 35 presos cavaram um túnel e fugiram da unidade prisional. Segundo a SSP, essa fuga foi determinante para os crimes dispararem na capital.

Todos respondem processos variados, como tráfico de drogas, roubos, organização criminosa e homicídios. "Mano Kaio" responde por 13 processos por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo e roubo majorado (uso de arma de fogo). Já Jonhson Alves tem 22 processos por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio.

"Sandrinho", por sua vez, responde a 13 processos. Ele já foi preso por roubo, tráfico de drogas, associação criminosa e homicídios. "Bruno Fiel", líder do tráfico no Bairro da União, possui 15 processos, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio.

"Cagão" tem nove processos e "Salomão" 14 processos em andamento. Ele já foi preso por homicídio, tráfico, roubo, porte de arma de fogo e uso de documento falso.

Confira abaixo as imagens de cada um dos foragidos. As pessoas podem entrar em contato com a polícia, por meio do número 181, 24 horas por dia, e terá sua identidade mantida sob sigilo. O valor da recompensa não foi revelado pelas autoridades.

Alexandre Alves da Silva vulgo “Cagão” | Foto: Divulgação SSP/AM

Alexsandro Oliveira dos Santos vulgo “Sandrinho” | Foto: Divulgação/SSP-AM

Bruno de Souza Carvalho vulgo “Bruno Fiel” | Foto: Divulgação/SSP-AM

Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, vulgo “Mano Kaio ou “Kaio do 40” | Foto: Divulgação/SSP-AM

Johnson Alves Barbosa vulgo “Playboy” | Foto: Divulgação/SSP-AM

Adalberto Salomão Guedes da Silva, vulgo Salomão | Foto: Divulgação SSP/AM





