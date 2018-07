Execuções desenfreadas em Manaus fazem SSP montar força tarefa urgente

Manaus - Após Manaus registrar mais de 100 homicídios em junho, e 14 apenas nesse último fim de semana, a cúpula de segurança do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), montou mais uma "ação de investigação" para encontrar os autores de crimes. A força tarefa foi apresentada à imprensa na tarde desta terça-feira (24), no auditório da Delegacia Geral de Polícia Civil, no bairro Dom Pedro.

Os crimes violentos, como a execução de ex-detentos que foram degolados na última sexta-feira e sábado, causaram pânico na população da capital amazonense, que tem exigido uma intervenção forte do Estado.

De acordo com o delegado geral Mariolino Brito, 35 delegados estarão focados somente na elucidação desses casos e no reforço do efetivo de segurança nas ruas de todas as zonas de Manaus. Cada uma delas terá o efetivo de, pelo menos, cinco delegados. Há não data para força tarefa ser finalizada.

"Esses delegados vão montar um efetivo que estará de plantão 24 horas por dia, investigando os crimes que já aconteceram e outros que venham a ocorrer. Eles atuarão não só nos casos de homicídios, mas em todo tipo de crime que houver naquelas zonas", disse.

Mais da metade das mortes está relacionada com o tráfico

O setor de estatísticas da SSP-AM divulgou que, de todos os assassinatos registrados em Manaus, de janeiros a junho deste ano, 404 tiveram características de execução. 58% dos casos tinham como motivação inicial o tráfico de drogas. Outro dado surpreendente é que 94% das vítimas desses crimes são do sexo masculino.

A guerra pelo comando de territórios do tráfico de droga se intensificou em Manaus após facções criminosas do sudeste brasileiro, como Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), perceberem uma oportunidade de tomar as bocas de fumo capital amazonense, antes coordenadas pela facção local, Família do Norte (FDN).

Após serem presos, Zé Roberto e Gelson Carnaúba promoveram um racha dentro da FDN, pelo comando total da facção criminosa, que nasceu no bairro Compensa. Ao ver o pai ser enviado a um presídio federal no Rio Grande do Norte, o filho de Zé Roberto, Luciano da Silva Barbosa, o "L7", assumiu o comando da organização criminosa.

A estrutura da organização criminosa começou a ruir depois que ele e outras lideranças da facção também foram presos. O espaço ficou aberto para disputas internas e externas, provenientes das demais organizações. O saldo disso é o número alarmante de mortes, fazendo com que Manaus figure entre as capitais mais violentas do país.



Homicidas identificados



A Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) conseguiu identificar seis dos autores dos crimes sangrentos.

Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, 25, vulgo "Mano Kaio", Alexsandro Oliveira dos Santos, 29, o "Sandrinho", Alexandre Alves da Silva, 23, vulgo "Cagão", Johnson, Alves Barbosa, 30, vulgo " Playboy", Bruno de Souza Carvalho, 31, vulgo "Bruno Fiel" e Adalberto Salomão Guedes da Silva, 28, vulgo "Salomão’", são apontados com os executores de várias mortes cruéis registradas nos últimos dias, principalmente, nas zonas Leste e Oeste de Manaus.

“A causa desse impacto negativo do número de homicídios é, justamente, essa briga das facções pelo varejo do tráfico, desencadeada mais ainda pela fuga dos presos do CDMP2”, disse o secretário de segurança do Amazonas, coronel Anézio Paiva.

Nessa fuga, 35 presos tomaram às ruas de Manaus, sendo que oito deles já foram recapturados.

Dos homicidas identificados até o momento, Kaio, Alexsandro, Alexandre, Johnson, e Adalberto são foragidos do Centro de Detenção Provisório 2. Eles escaparam da unidade prisional em maio.

Bruno de Souza também é foragido da Justiça. Todos respondem a vários processos por homicídio, somando 85 casos ao todo.

Recompensa

Uma recompensa em dinheiro, que não teve o valor divulgado, também está sendo oferecida para quem ajudar a encontrar os seis suspeitos.

A SSP-AM e todo o sistema de segurança do Amazonas também solicitam o apoio da população para encontrar os autores dos homicídios. Qualquer informação pode ser fornecida, 24 horas por dia, por meio do número 181, com garantia de preservação da identificação e total anonimato.

