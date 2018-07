Homem encapuzado atira em irmãos no São Jorge e um deles morre

Manaus – Dois irmãos foram baleados, na tarde desta terça-feira (24), enquanto conversavam em frente à casa de uma parente, localizada na rua Castelo Branco, conhecida como rua da Cachoeira, no Bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um dos irmãos morreu logo após dar entrada no hospital.

Os irmãos eram conhecidos como “Beleza” e “Tony” e, de acordo com informações de familiares, tinham costume de sentar no mesmo local, todos os dias, para ficar conversando.

Leia também: Irmãos são colocados de joelhos e executados em frente de 6 crianças

Segundo uma testemunha, nesta terça, os dois dividiam uma marmita quando foram surpreendidos por um carro, modelo gol, cor prata e placa não identificada. Um homem encapuzado saiu de dentro do veículo e disparou diversas vezes na direção dos dois.

Ainda de acordo com pessoas, “Beleza” foi atingido com três tiros na cabeça e o irmão “Tony” na perna. A ação foi vista por uma parente dos dois que estava muito abalada no local do crime.

Os irmãos foram socorridos por vizinhos que os levaram para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus. Apesar do atendimento médico, um dos irmãos, de 40 anos, faleceu na unidade hospitalar.

Sobre as motivações do crime, apenas um familiar deu informações e, segundo ela, os dois já estavam “avisados” de que iriam morrer.

Questionada se os irmãos tinham envolvimento com crime ou tráfico de drogas, a mulher negou e disse que o crime teria sido motivado por inveja.

“Eles eram boas pessoas, não faziam nada contra ninguém. Isso aí foi inveja”, disse a parente.

Leia mais:

Irmãos sofrem duplo homicídio no São José e polícia acredita em 'acerto de contas

Homem morre, esposa e filha ficam feridas após bando metralhar casa