Antes de ser morto a tiros em Manaus, homem publica mensagens

Manaus – O homem identificado como Felipe Pontes de Souza, executado na tarde desta terça-feira (24) no bairro Compensa 2, publicou mensagens de despedida nas redes sociais.Ele foi morto por volta das 13h dentro de uma residência situada no beco São Pedro, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Nas redes sociais, ele costumava postar mensagens de despedida e orações de proteção.

Homem publicou mensagem em tom de despedida dias antes de ser morto a tiros | Foto: Divulgação

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e também por homicídio, crimes cometidos em 2013.

Entenda o caso



Um homem identificado como Felipe Pontes de Souza, foi morto a tiros por quatro homens encapuzados que invadiram a residência da vítima, que fica localizada no beco Pedro Rabelo, antigo beco São Pedro, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 13h desta terça-feira (24).

Uma segunda vítima, que segundo populares era um funcionário de Felipe, foi baleada também, mas foi socorrido e levado para Pronto Socorro Joventina Dias.

De acordo com informações de testemunhas, quatro homens saíram de um veículo que estava estacionado na Praça do Leme, ponto conhecido da área e efetuaram os disparos contra a vítima.

Nos últimos dias, Manaus tem vivido uma onda de violência, com vários assassinatos atribuídos pela Polícia, à facções criminosas, que dominam o tráfico de drogas na capital.

