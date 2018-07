Homem é morto a tiros por homens encapuzados na Compensa

Manaus - Um homem identificado como Felipe Pontes Souza, 24, foi morto a tiros por quatro homens encapuzados que invadiram a residência da vítima, que fica localizada no beco Pedro Rabelo, antigo beco São Pedro, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 13h desta terça-feira (24).

Uma segunda vítima, que segundo populares era um funcionário de Felipe, foi baleada também, mas foi socorrido e levado para Pronto Socorro Joventina Dias. De acordo com informações de populares, quatro homens armados foram responsáveis pelo atentado, depois de saírem de um veículo que estava estacionado na Praça do Leme, ponto conhecido da área e bem próximo a residência de Felipe.

Policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), investigadores da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) e peritos criminais estiveram no local. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), Felipe foi alvejado com pelo menos dez tiros.

As pessoas próximas informaram que a vítima morava com a esposa e um filho de criação na casa. "Ele (Felipe) estava fazendo fogo para assar um churrasco quando foi surpreendido pelos criminosos", disse um popular.

O crime entra para o crescimento incontrolável de homicídios que estão ocorrendo na cidade de Manaus. De acordo com o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na primeira quinzena deste mês de julho, 50 mortes havia sido registradas em Manaus. De janeiro a junho, 404 mortes tinha sinais de execução.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

