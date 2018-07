Motorista de aplicativo sofre sequestro relâmpago em Manaus

Manaus - Um motorista de uma empresa de aplicativo, de 37 anos, viveu momentos de terror no fim da madrugada desta terça-feira (24), após realizar uma corrida para três passageiros até o Residencial Viver Melhor 2, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Durante o trajeto, ele foi surpreendido pelos passageiros e, em seguida, colocado dentro do porta-malas do veículo, que foi abandonado após ficar sem combustível.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista relatou que realizava a corrida ao local indicado, quando foi surpreendido pelo trio com o anúncio de um assalto. Um dos criminosos assumiu a direção do carro modelo Siena, enquanto um outro estava armado com arma de fogo.

Em seguida, o motorista foi colocado sob ameaça dentro do porta-malas. O trio seguiu em direção à avenida das Flores, mas abandonou o veículo no loteamento Agnus Dei.

O motorista conseguiu sair do porta-malas e caminhou até uma base da PM, onde pediu ajuda de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os criminosos fugiram sem serem identificados e até a publicação desta matéria ainda não haviam sido capturados.

