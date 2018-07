Corpo de jovem sequestrado é encontrado crivado de balas no Tarumã

Manaus - Um autônomo de 22 anos foi encontrado morto, na noite de segunda-feira (22), no ramal Espaço Verde, próximo ao condomínio Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A vítima foi atingida com vários tiros pelo corpo.

De acordo com informações obtidas com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os populares encontraram o corpo, por volta das 19h40, e acionaram à Polícia Militar pelo 190.

Uma equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local. A vítima estava jogada no ramal, sem camisa e trajando apenas bermuda. Ele foi atingido com sete tiros pelo corpo, sendo a maioria na cabeça.

Leia também: Corpo de homem em decomposição é encontrado na AM-010

Conforme informações obtidas na DEHS, a mãe do jovem morto registrou Boletim de Ocorrência, por volta das 18h, no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Sul, para informar que o filho havia sido sequestrado.

O jovem teria sido abordado por quatro homens na rua Clarindo de Queiroz, bairro São Francisco, Zona Sul da capital, e levado em um carro modelo Siena, de cor vermelha e placas não reconhecidas. A vítima morava na rua Ataíde Verone, no mesmo bairro.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e depois liberado para o velório na Funerária São Francisco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. O caso será investigado pela DEHS.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Moradores do Alvorada se revoltam e dizem que jovem foi morto por PMs

Vídeo: pai e filho são baleados durante assalto no Japiim

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!