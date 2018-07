Pistoleiros ferem alvo e acabam trocando tiros com a PM na Glória

Manaus - Enquanto tentavam matar um desafeto, três homens acabaram entrando em confronto com a polícia na noite desta segunda-feira (23), no bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus. Um dos pistoleiros acabou baleado e outros dois conseguiram fugir da polícia. O alvo da tentativa de homicídio também foi baleado pelos suspeitos.

De acordo com a polícia, os três suspeitos procuravam por um homem. Ao encontrá-lo, o trio de pistoleiros realizou os disparos. No momento em que os suspeitos tentavam fugir da área vermelha, situada próxima aos apartamentos do Prosamim, eles se depararam com uma viatura. Houve troca de tiros e um deles foi baleado.

Leia também: Homem é encontrado morto em quarto de hotel no Centro de Manaus



Os outros homens fugiram por uma área de mata e ainda não foram identificados. A vítima da tentativa de homicídio e o suspeito baleado foram socorridos e levados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo.

Os dois acabaram sendo encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul da cidade.

O caso foi atendido pelos policiais militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Durante a troca de tiros, uma das viaturas foi atingida por disparos de arma de fogo. Nenhum policial ficou ferido.

No Centro

Dentro de um quarto de hotel no Centro de Manaus, um homem foi morto com um tiro na cabeça. A vítima, de 23 anos, tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas. No local do crime, vários objetos foram revirados antes da chegada da polícia, que isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica (DPTC).

Leia mais

Em 14 horas, guerra entre facções deixa 3 decapitados em Manaus

Moradores encontram cova no Novo Aleixo e bombeiros resgatam corpo