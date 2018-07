Homem é encontrado morto em quarto de hotel no Centro de Manaus

Manaus - Com um tiro na cabeça, um homem de 23 anos foi morto dentro de um quarto de hotel, localizado na rua 15 de Novembro, no Centro de Manaus, zona Sul da capital amazonense. Os suspeitos de cometer o crime fugiram sem ser identificados.



De acordo com o tenente da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tenente Deni, moradores ouviram um disparo de arma de fogo e chamaram a polícia.

"Quando a nossa equipe chegou aqui, encontrou o hotel todo revirado. O corpo de um homem estava dentro do quarto, com um tiro na cabeça", explicou o policial.

Ainda conforme a autoridade, a vítima tem duas passagens na polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

"Aqui é um ponto conhecido de venda de drogas, além de ser usado como ponto de prostituição", finalizou.

Uma testemunha que estava em uma parada de ônibus, situada na frente do edifício, ouviu o disparo e se assustou.

"Depois do disparo, todo mundo correu, mas não deu para ver quem saiu do local. Depois eu criei coragem e entrei no hotel, foi quando vi a porta aberta. Vi o corpo e chamei a polícia", explicou, sem querer se identificar.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DTPC) da Polícia Civil.

Veja reportagem no local do crime:

No Tarumã

O corpo de um homem com vários disparos de arma de fogo foi encontrado na noite desta segunda-feira (23), por volta das 21h, na avenida Vivenda do Pontal, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A polícia também o investiga o crime.

