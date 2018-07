Moradores do Alvorada se revoltam e dizem que jovem foi morto por PMs

Manaus - Ricardo de Souza, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (23), na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. A Polícia Militar afirma que ele morreu após trocar tiros com as equipes, já a família contradiz a versão e diz que ele foi executado propositalmente pelos PMs.

O homem estaria indo jogar bola quando foi abordado pelos policiais. A polícia diz que homem morreu mas troca de tiros, mas família afirma que ele foi executado e os próprios militares "plantaram" a arma na cena do crime. Ricardo foi encontrado na mata de bruços e com revólver calibre 38 em uma das mãos.

De acordo com a polícia, outros dois homens, que estavam junto com Ricardo, também foram atingidos pelos disparos durante a possível troca de tiros. Eles foram levados ainda com vida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Revolta

O irmão da vítima, o empresário Mário Carlos de Souza, explicou para a equipe de reportagem do Em Tempo que os policiais perseguiram a vítima por engano, já que havia saído de casa apenas para jogar bola. Ele negou que a vítima tenha atirado contra a guarnição.

"Ele não tinha envolvimento com tráfico aqui. Ele era trabalhador e tinha ido jogar bola com mais cinco amigos. Os policiais abordaram ele e os meninos e os levaram para a mata. Depois ouvi os tiros e doeu no meu coração. Eu sabia que algo tinha acontecido com ele, mas eu não entrei na mata com medo de ser morto. Eles colocaram o revólver 38 na mão do meu irmão", explicou.

Mário reafirmou que os policiais teriam tentado incriminar a vítima, que não estava a arma. "Ele não tinha arma, foram os policiais que colocaram", finalizou.

A família recebeu apoio dos moradores da localidade, que afirmaram que o homem foi morto sem ter revidado. Os policiais militares, que atenderam a ocorrência, não quiseram falar com a imprensa sobre o crime.

Os policiais pediram apoio após perceber a revolta popular no local. Os moradores gritavam e pediam "Justiça. Mais de 10 PMs formaram um cordão de isolamento, que foi furado pelos familiares. Houve empurra-empurra e comoção durante a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem pediu nota oficial à assessoria de imprensa da Polícia Militar do Amazonas sobre o caso e as graves denúncias aos militares envolvidos no crime, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. Assim que a nota for encaminhada ao Em Tempo, este conteúdo será atualizado.

