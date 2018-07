Dupla é presa com drogas personalizadas com nome de facção, em Manaus

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais civis conseguiram prender dois homens, um de 21 anos e outro de 22 anos, na tarde desta segunda-feira (23), no beco flamengo, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Com a dupla, a equipe de investigação da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) encontrou 33 trouxinhas de cocaína, 16 de maconha, 15 de oxi, uma poção de aproximadamente 100 gramas de maconha.

De acordo com a polícia, as embalagens das drogas estavam personalizadas com a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN) e fazia uma referência ao bairro Jorge Teixeira.

Com a dupla, ainda, foi apreendida duas balanças de precisão e um rádio comunicador, que servia para avisar as outras bocas de fumo da área caso a polícia aparecesse no local.

Os dois homens foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Autaz Mirim, também na Zona Leste de Manaus. A dupla foi indiciada por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Ambos deverão passar por audiência de custódia.

Falsificação

Com passagens na polícia por estelionato, um homem de 20 anos, foi flagranteado por venda de certificados falsos de conclusão de ensinos fundamental e médio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O homem foi preso na tarde da última sexta-feira (20), no bairro Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus.

Além do homem de 20 anos, os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) levaram para prestar depoimentos um homem de 49 anos, e uma adolescente de 15 anos, que seria namorada do estelionatário. Na casa onde o esquema funcionava, foram apreendidos computadores, impressoras e certificados falsificados da Seduc, com o nome de diversas escolas .

