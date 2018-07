Corpo de homem em decomposição é encontrado na AM-010

Manaus - Em avançado estado de decomposição e com duas marcas de tiros no peito, o corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (23), no KM 85, da AM-010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara (distante 57 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar, moradores teriam encontrado, por volta das 7h, o corpo. A polícia acredita que o homem seja o marido de uma mulher, que foi encontrada morta no último sábado (21), no km 91, da mesma rodovia.

Leia também:

O corpo foi removido do local pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), e encaminhado para a sede do órgão, localizada na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na AM-010

O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição, neste sábado (21), em uma área de mata, no quilômetro 2 do ramal do Capixaba, localizado no quilômetro 91 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

De acordo com a Polícia Civil de Rio Preto da Eva, a mulher estava com as mãos amarradas e foi encontrada por um morador da área. Ainda não se sabe a motivação para o crime. O cadáver não foi reconhecido pelos moradores da região.

Leia mais:

Em 14 horas, guerra entre facções deixa 3 decapitados em Manaus

Moradores encontram cova no Novo Aleixo e bombeiros resgatam corpo