Vídeo: pai e filho são baleados durante assalto no Japiim I

Manaus - Um homem de 63 anos e o filho dele de 29 foram baleados durante um assalto, na tarde desta segunda-feira (23). O caso aconteceu às 14:50 na rua 5 de setembro, no bairro Japiim I, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, um vizinho das vítimas estava lavando o carro na calçada quando foi surpreendido pelos criminosos. Os assaltantes estavam em uma motocicleta modelo Bros, de cor preta.

O homem que estava lavando o carro, que preferiu não se identificar, contou como foi a ação dos suspeitos. "Me tiraram de dentro do carro e me levaram para dentro da minha loja. Deram umas coronhadas na minha cabeça e nas minhas costas, pediram a chave do carro e levaram outros objetos pessoais", afirmou.

Sangue ainda no local onde pai e filho foram baleados | Foto: Márcio Melo

Depois que os criminosos renderam a primeira vítima, voltaram para fora da loja. Nesse momento, pai e filho (donos do carro, modelo HB20 Sedan, cor preta, placa PHL6872) saíram da residência e ao perceber a ação dos suspeitos, entraram em desespero e tentaram reagir.

O homem de 63 anos foi baleado na perna esquerda e no braço esquerdo. Já o filho dele, foi atingido com um tiro na perna esquerda.

Após efetuarem os disparos, os suspeitos fugiram levando o veículo das vítimas. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

Pai e filho foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul da cidade.

Câmeras de segurança registraram ação dos suspeitos | Autor: Divulgação

