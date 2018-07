Violência dispara em Manaus e força-tarefa investiga assassinatos

Manaus - Em mais um fim de semana sangrento, 14 assassinatos foram registrados em Manaus. Entre os casos, três corpos foram encontrados esquartejados e degolados em diferentes zonas da capital amazonense.

Diante desse cenário sangrento, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) iniciou uma força-tarefa composta por 34 delegados para investigar e identificar os autores dos homicídios, conforme informou a assessoria.

A ação, ainda segundo a assessoria da PC, tem como objetivo saber se os crimes ocorridos estão relacionados com brigas entre facções rivais, que disputam o domínio do tráfico de drogas no Estado.

Alguns crimes recentes



Na sexta-feira (20), o corpo de Janderson Rosário de Souza, de 23 anos, foi encontrado esquartejado dentro de uma mala. Em cima da mala, os criminosos deixaram um bilhete, que dizia: “Menos uma formiguinha safada. Luciano Safado. Talarico próximo e L7, Batoré”.



‘L7’ é Luciano da Silva Barbosa, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, que está preso no presídio de segurança máxima de Campo Grande (MS).

Luciano foi transferido no início deste mês para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN).

De acordo com o sargento Fábio Melo, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que a mala foi abandonada na rua São Pedro, no bairro Compensa. Ocupantes de um carro, modelo Vectra, cor e placa não identificadas, foram vistos saindo do local.

Já na manhã de sábado (21), o corpo de um homem decapitado foi encontrado boiando em um igarapé, na rua Walter Rayol, bairro Presente Vargas. Um morador resgatou o corpo com auxílio de uma canoa e levou até à margem do igarapé.

Outro caso de decapitado ocorreu, por volta das 9h, na rua Doutor Alecrim, bairro Jorge Teixeira. Um catador de latinhas achou o corpo de um homem dentro de um saco de fibra.

A cabeça estava ao lado da vítima, que ainda tinha 13 perfurações de faca na região do abdômen e tórax.

No início da tarde do mesmo dia, moradores da área conhecida como ‘Parque dos Buritis’, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, encontraram uma uma cova próximo a um barranco da localidade.

Os bombeiros foram acionados e depois do auxílio da cadela "Ronda", da Polícia Militar, encontraram e desenterraram o corpo de homem, que estava com a cabeça dilacerada. De acordo com a perícia, o homem foi morto com golpes de picareta.

