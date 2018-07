Detento do semiaberto morre no João Lúcio após ser baleado na Alvorada

Manaus - Mais um detento do regime semiaberto, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto em Manaus. Desta vez, Ronald das Chagas Pestana, de 35, foi alvejado com dois tiros no fim da tarde deste domingo (22). O crime aconteceu na esquina da avenida B com a rua 9, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um homem, que saiu de um carro de cor preta, efetuou quatro disparos na direção da vítima. Dois tiros acertaram a cabeça e as costas de Ronald.

Leia também: Em 14 horas guerra entre facções deixa 3 decapitados em Manaus

Ainda de acordo com testemunhas, Ronald tinha acabado de sair de um bar, localizado a alguns metros do local do crime. O homem, segundo os moradores, estava caminhando na direção de sua casa quando foi surpreendido pelo atirador.

No local, a vizinhança informou que fazia poucos dias que Ronald havia saído da penitenciária. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica de monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na perna direita.

Após efetuar os disparos, o suspeito entrou no carro e fugiu sem ser identificado. Conforme policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas identificaram a placa do carro usado pelo suspeito. A informação foi levada pelos investigadores da Polícia Civil.

A polícia ainda não sabia informar a motivação do crime, mas não descartou a hipótese de um acerto de contas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da cidade. Entretanto, segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ronald não resistiu e morreu minutos depois chegar na unidade hospitalar.

Leia mais:

Chefes do tráfico usam carros alugados para execuções em Manaus

Líderes do PCC acompanhavam execuções de rivais por telefone