Em 48 horas, mais de 10 mortes violentas são registradas em Manaus

Manaus - Em aproximadamente 48 horas, outras 11 mortes violentas foram registradas em Manaus. A maioria, segundo a polícia, tem relação com o tráfico de drogas.

A onda de homicídios vem crescendo em Manaus desde o mês de maio, quando foram registrados um total de 72 mortes. Em junho, esse número saltou para 103, e apenas nos primeiros dias deste mês, já foram registradas 50 mortes. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Acompanhe a ordem cronológica em que os crimes foram registrados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

SEXTA-FEIRA - 19 horas

O corpo de homem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala na rua São Pedro, no bairro Compensa, na Zona Oeste. Em cima da mala, os criminosos ainda deixaram um bilhete que ameaça diretamente líderes e integrantes de uma facção criminosa que atua na região.

SÁBADO - 8 horas

Um corpo sem cabeça foi encontrado boiando em um igarapé localizado no bairro Presidente Vargas, também conhecido como ‘Bariri’, Zona Centro-sul de Manaus. O homem estava com as pernas e as mãos amaradas.

A vítima seria, supostamente, um homem que aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (20). Nas imagens, a vítima aparece de joelhos e sendo "interrogada" por outros homens, que não aparecem no vídeo.

Corpo encontrado sem a cabeça no igarapé do Bariri, bairro Presidente Vargas, em Manaus | Foto: Josemar Antunes

Uma hora depois

Em um intervalo de menos de uma hora. O segundo corpo, também de um homem, foi encontrado sem cabeça e com as vísceras para fora. O crime aconteceu na rua Doutor Alecrim, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

De acordo com o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o corpo também apresentava 13 perfurações de arma branca. O homem, que não foi identificado, aparentava ter entre 20 e 25 anos.

13h30

Os moradores da área conhecida como ‘Parque dos Buritis’, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, encontraram uma uma cova próximo a um barranco da localidade.

Os bombeiros foram acionados e depois do auxílio da cadela "Ronda", da Polícia Militar, encontraram e desenterraram o corpo de homem, que estava com a cabeça dilacerada. De acordo com a perícia, o homem foi morto com golpes de picareta.

População encontra cova no Novo Aleixo e bombeiro encontram corpo enterrado | Foto: Joandres Xavier

17h30



Uma professora aposentada de 71 anos e sua filha de criação de 26 anos, foram brutalmente assassinadas a facadas dentro da própria residência, localizada na antiga rua Santa Luzia, no bairro de São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Após o duplo homicídio, o suposto autor do crime foi visto por moradores. A polícia foi acionada, mas ele conseguiu fugir sem ser identificado.

19h30

Kelvin Willian da Silva Monte Negro de 23 anos, foi morto com oito tiros , sendo quatro nas costas e quatro no tórax. O crime aconteceu na rua Guarani no bairro Vila da Prata, Zona Centro-Oeste.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, mas não resistiu e morreu. A mãe dele disse à polícia que não sabia o motivo do crime. Kelvin tinha passagem pela polícia pelo crime de furto.

As autoridades atribuem o grande aumento nos homicídios a disputa entre facções criminosas | Foto: Divulgação

20h30

O corpo do agente de portaria Joab Castro Migueis de 23anos , foi encontrado atrás de uma casa próximo a um canteiro de obras, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

Momentos antes do crime, Joabe estava na casa do tio, no bairro Lago Azul, também na Zona Norte, quando teria recebido uma ligação de um homem, identificado apenas como "Josué", que seria um "amigo".

23 horas

Uma briga de casal durante uma bebedeira resultou na morte do pedreiro Jorge Assunção Vieira , de 59 anos. Ele foi morto com uma facada na coxa esquerda, desferida pela própria esposa. O crime aconteceu na rua Gaspar Madre de Deus, localizada no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

A mulher identificada como Misse Maçal da Silva, de 53 anos, foi presa pela Polícia Militar. De acordo coma polícia, o crime foi motivado por ciúmes.

Domingo - 19h10

Um homem foi assassinado com 13 facadas na rua 1º de maio, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

19h40

Meia hora depois, outro homem foi morto. Desta vez, o crime aconteceu na rua Santa Maria, no bairro Compensa 2, próximo a sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com a polícia, criminosos invadiram a residência onde a vítima, e o executaram com vários tiros.

Motivação

A polícia informou que a maioria dos crimes têm relação com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

O titular da DEHS, Jeff David Mac Donalds, em entrevista exclusiva ao Em Tempo , informou que a guerra do tráfico intensificou os homicídios em Manaus. "Além da guerra constante entre facções criminosas, a vingança familiar também é dos motivos para o aumento dos homicídios na cidade", declarou.

