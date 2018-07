Mãe e filha assassinadas em Manaus eram ótimas pessoas, diz vizinha

Manaus - “Até agora ainda estou pasma com a morte da senhora Letícia, depois que meu filho deu a notícia. Ela era uma mulher de respeito, e nunca foi uma pessoa má”, declara a aposentada Dinorá Vilaça dos Santos, de 74 anos, ao relembrar a convivência com a amiga e vizinha, Letícia Brasil Barbosa, de 79 anos, assassinadabrutalmente junto a filha de criação , Tamara Braga da Silvas, de 26 anos, no sábado (21).

Elas foram assassinadas com vários golpes de faca, por volta das 18h, na rua Santa Luzia, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. Ao Tempo, moradores relataram que ainda estavam chocados com as mortes da aposentada e da enfermeira, que estava recém-formada. De acordo com Dinorá, Letícia era uma pessoa receptiva e sempre recebia as pessoas na casa dela de forma amigável.

“Letícia tinha uma convivência muito amigável com os vizinhos. O meu filho avisou que ela estava morta e até pediu para eu não ir ver. Fiquei pasma ao saber dessa notícia. Eu corri ao local e encontrei ela ensanguentada. Isso foi uma notícia muito triste. Ela era uma pessoa de respeito, católica, e sempre me convidava para assistir cultos na casa dela. Não posso dizer que era uma mulher de má conduta. Ela morava há mais de 40 anos e sempre tratou as pessoas bem”, relembrou entristecida Dinorá.

Além de Letícia, assassinada com aproximadamente 30 facadas, que atingiram braços, tórax, rosto, pescoço e costas, os comunitários também informaram que Tamara era uma jovem muito reservada. Sempre foi uma pessoa atenciosa, gentil e estudiosa. Recentemente, a jovem havia se formado como enfermeira.

“A Tamara sempre foi uma menina reservada. Nunca ninguém viu essa jovem com atos que desonrasse sua conduta como mulher”, disse uma moradora.

O velório das vítimas foi acompanhado por familiares e amigos sob comoção, na manhã deste domingo (22), na Funerária Viana Viana, na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul. O Em Tempo tentou contato com os parentes, mas preferiram não comentar mais sobre o caso. O enterro acontece na tarde de hoje, no Cemitério Parque Tarumã, Zona Oeste da capital.

O crime

Mãe e filha estavam em casa, quando um homem, ainda não identificado, chegou na residência e o trio iniciou uma conversa. Posteriormente, vizinhos narram terem visto a idosa correndo e sendo perseguida pelo homem. Ela foi esfaqueada diversas vezes e o autor do crime ainda conseguiu fugir. Dentro da residência, o corpo da filha foi encontrado com várias perfurações de arma branca.

Policiais militares chegaram a avistar o suspeito correndo em direção ao Boulevard, Zona Centro-Sul, porém não ligaram a atitude dele a um possível crime, tendo em vista que a equipe ainda não tinha conhecimento sobre o duplo homicídio.

As causas do crime são investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

