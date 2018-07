Em bebedeira, mulher ciumenta esfaqueia e mata marido em Manaus

Manaus - O pedreiro Jorge Assunção Vieira, de 59 anos, foi morto com uma facada na coxa esquerda, na noite desse sábado (21), por volta das 23h, dentro da casa onde morava, localizada na rua Gaspar Madre de Deus, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A esposa da vítima foi presa pela autoria do crime.



De acordo com informações do sargento Helviton Charles, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Jorge estava ingerindo bebidas alcoólicas acompanhado de amigos e a esposa, quando ocorreu uma discussão motivada por ciúmes.

Durante a briga, Misse Maçal da Silva, de 53 anos, pegou uma faca e cravou na coxa esquerda do companheiro. O golpe atingiu a veia femoral e Jorge não resistiu. Ele morreu sentado no chão da residência.

A mulher da vítima foi presa por uma equipe da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após testemunhas, que participavam da bebedeira, apontá-la como autora do crime.

Uma filha da vítima, que preferiu não se identificar, esteve no local e disse que não morava com o pai. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), também na Zona Norte da cidade. Já Misse foi conduzida ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

