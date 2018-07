Após ligação misteriosa, agente de portaria é assassinado em Manaus

Manaus - Após receber uma ligação de um amigo, o agente de portaria Joab Castro Migueis, de 23 anos, foi encontrado morto com uma facada na noite desse sábado (21). O crime aconteceu nas proximidades de um canteiro de obras, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações obtidas com policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo da vítima foi localizado por volta das 20h30, atrás de uma casa localizada próximo ao canteiro de obras. Joabe foi atingido com uma facada abaixo da axila esquerda.

O pedreiro Raimundo Nonato da Silva, de 49 anos, tio da vítima, informou que Joabe estava na casa dele, no bairro Lago Azul, também na Zona Norte, quando recebeu a ligação de um homem, identificado apenas como “Josué”, que seria um “amigo”.

Joab tinha 23 anos e morreu após ser esfaqueado | Foto: Josemar Antunes

“Joab estava na minha casa e, ao receber essa ligação, disse que precisava sair para resolver um problema, mas que não iria demorar. Ele saiu sem dizer o motivo desse encontro”, contou Raimundo Nonato, tio da vítima.

O tio informou, ainda, que o sobrinho não tinha problemas com a polícia e nem fazia consumo de bebidas alcoólicas. A vítima também era moradora do bairro Lago Azul, junto com familiares na rua Travessa 15.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O celular da vítima foi apreendido por uma equipe de investigadores da Polícia Civil do Amazonas. O objeto deve ajudar a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na elucidação do assassinato.

