Corpo de mulher com mãos amarradas é encontrado em ramal na AM-010

Rio Preto da Eva - O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição, nesse sábado (21), em uma área de mata no quilômetro 2 do ramal do Capixaba, localizado no quilômetro 91 da rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva (município a 57 quilômetros da capital).

De acordo com a Polícia Civil de Rio Preto da Eva, a mulher estava com as mãos amarradas e foi encontrada por um morador da área. Ainda não se sabe a motivação para o crime. O cadáver não foi reconhecido pelos moradores da região.

Este já o quinto corpo encontrado pela Polícia Civil em menos de 24 horas. Outros casos ocorreram na noite de sexta-feira (20), quando um corpo esquartejado foi encontrado dentro de uma mala, no bairro Compensa 1, Zona Oeste da capital. No local foi deixado um bilhete.

Na manhã de sábado (21), o corpo de um outro homem, sem a cabeça , foi encontrado boiando em um igarapé, localizado no final da rua Walter Rayol, na comunidade conhecida como “Bariri”, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus.

Horas depois, na rua Dr. Alecrim, bairro Jorge Teixeira 3, Zona Leste de Manaus, o corpo de mais um homem decapitado foi encontrado dentro de um saco de fibra, que estava jogado na via. Um catador de latinhas achou os restos mortais e avisou à polícia.

Já na tarde do mesmo dia, outro corpo de um homem, também não identificado, foi encontrado dentro de uma cova , no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. A vítima estava com a cabeça esmagada.

Mãe e filha assassinadas

No início da noite, duas mulheres foram mortas a golpes de faca , na rua Santa Luzia, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da capital. Letícia Brasil Barbosa, de 79 anos, ainda tentou pedir ajuda, mas acabou morrendo na calçada da rua.

Já a filha dela de criação, Tamara Braga da Silva, de 26 anos, foi morta com mais de 30 facadas, nas regiões do tórax, costas, braço e pescoço, conforme informações do perito criminal Cícero Costa, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Os assassinatos estão sendo investigados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

