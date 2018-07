Mãe e filha de criação são assassinadas a facadas em bairro de Manaus

Manaus - A idosa Letícia Brasil Barbosa, de 71 anos, e a filha de criação Tamara Braga, de 26 anos, foram mortas a facadas na residência em que moravam, localizada na rua Santa Luzia, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime aconteceu por volta das 18h deste sábado (21).



Após os assassinatos, o autor do crime foi visto por moradores, mas conseguiu fugir após os assassinatos.

Crime ocorreu no fim da tarde deste sábado | Foto: Joandres Xavier

De acordo com informações do tenente Rodrigo, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor do crime é um homem, ainda não identificado, que estava bem vestido.

Leia também: Em 14 horas, guerra entre facções deixa 3 decapitados em Manaus

“Ele foi recebido amigavelmente pelas vítimas, mas acabou, por um motivo ainda desconhecido, desferindo várias facadas na jovem de 26 anos dentro da casa. A idosa tentou fugir, mas foi alcançada e esfaqueada na calçada, localizado no outro lado da rua, em frente à casa”, informou o tenente.



Autor do crime conseguiu fugir e ainda não foi identificado | Foto: Joandres Xavier

Pessoas que moram próximo à cena do crime informaram à polícia e ao Em Tempo que a idosa era conhecida na área por ajudar moradores de rua e Tamara seria uma filha de criação.

"A dona Letícia é bastante receptiva e sempre atendia todos muito bem na casa dela. Este homem foi recebido como todas as outras pessoas que a procuravam, e parecia uma conversa amigável, inclusive os dois até sorriam. Mas, do nada, esse criminoso atacou as duas a facadas", disse ao Em Tempo uma moradora da região, que preferiu não ser identificada por medo de represália.

Policiais militares da 22ª Cicom relaram à imprensa que passavam próximo à cena do crime no momento dos assassinatos.

A equipe disse que chegou a ver um homem correndo na avenida Constantino Nery em direção ao Boulevard, porém não suspeitaram que ele estaria cometendo algum crime. Ao serem acionadas para o local dos assassinados, eles perceberam que o suspeito tinha as mesmas características. Até iniciaram buscas, mas o homem ainda não foi localizado.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da cidade, e o caso repassado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



A idosa era conhecida na região como uma pessoa que gostava de ajudar moradores de rua | Foto: Joandres Xavier

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Moradores encontram cova no Novo Aleixo e bombeiros resgatam corpo

Em menos de uma hora, segundo corpo é encontrado sem cabeça em Manaus