SSP-AM não inibe criminosos, e homem é decapitado no Jorge Teixeira

Manaus - Mesmo com as ações de segurança intensificadas no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, após a denúncia de ameaça de traficantes a agentes de saúde, durante o trabalho de vacinação da população contra sarampo, criminosos não se intimidaram com a força-tarefa, montada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), e deram uma contrarresposta imediata: um homem foi assassinado e decapitado. O corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (21), às 9h. A cabeça dele ainda não foi localizada pela polícia.

O crime se soma aos registros de mortes violentas na cidade decorrido da guerra de facções, conforme o delegado Jeff Mac Donald, da Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS) apontou. Em menos de 14 horas, três corpos decapitados foram encontrados na capital amazonense.



"Após as prisões dos líderes das facções criminosas, estes novos membros estão adotando medidas mais agressivas no combate pelos pontos de drogas", disse Donald ao Em Tempo, durante entrevista na última sexta-feira (20).

Formando um dos bairros mais perigosos de se viver em Manaus, na noite da última quarta-feira (18), equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foram impedidas, por traficantes, de continuar as atividades de prevenção ao sarampo . Os servidores públicos denunciaram terem sido ameaçados nas ruas Goiabeiras e Carapanaúba.

Desmentidos

Apesar de o secretário de segurança pública, Anézio Paiva, ter afirmado a uma emissora de tv local que todas as ameaças de traficantes aos agentes eram "boatos", e que não houve denúncias, a Semsa confirmou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na quinta-feira (19). Uma gerente de saúde foi ouvida por um escrivão e relatou às ameaças.

Em nota oficial, a pasta confirmou que já havia notificado a SSP-AM os locais por onde os agentes passariam com a campanha de vacinação. "A subsecretária de Gestão da Saúde, Adriana Elias, participou de duas reuniões na sede do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC), antes de saírem às ruas", diz o comunicado emitido pela Prefeitura de Manaus.

A ação faz parte da segunda etapa do Plano de Intensificação para Combater o Sarampo na capital. A nota ressalta, ainda, que a primeira reunião ocorreu no dia 11 de julho e serviu para apresentar a sistemática de visitas casa a casa nos três bairros prioritários (Jorge Teixeira, Cidade Nova e Novo Aleixo) e solicitar apoio quanto a segurança das equipes, por serem regiões onde existem as chamadas “áreas vermelhas”.

Já no segundo encontro, feito na manhã do dia 16 de julho (data de início das ações), o comando do CICC explicou que seria feita uma intensificação do patrulhamento nas áreas dos três bairros.

Ficou acordado que todos os dias, pela manhã, os distritos Leste e Norte de Saúde entregariam, nas respectivas Companhias Interativas Comunitárias (Cicom's) das duas Zonas, croqui com a identificação das ruas a serem trabalhadas na data, procedimento que os Distritos de Saúde e Endemias (DISA's) vêm cumprindo desde o início da execução do Plano.

A assessoria da SSP-AM divulgou o balanço da operação feita nas ruas do Jorge Teixeira e mostrou que nenhuma das prisões tem relação com as ameaças. “Quem tem o conhecimento das áreas vermelhas é a SSP. As nossas operações nesses locais são 24 horas e vamos continuar, principalmente, aqui no bairro do Jorge Teixeira", disse o tenente-coronel Anézio Paiva, que comanda o órgão.

Vamos instaurar um procedimento para detectar o que aconteceu de fato. Pedimos o roteiro dos agentes de saúde para que a PM possa acompanhar e garantir a entrada deles em qualquer lugar”, reforçou o titular da SSP-AM.

No Jorge Teixeira, foram 35 foram registradas de janeiro e até o dia 15 de junho. A maior parte desses homicídios ainda não foi elucidado pela pasta de segurança. Até ontem, o último homicídio na localidade era o do garçom Wenderson Feitosa da Silva , de 31 anos, que usava uma tornozeleira eletrônica.

Ele foi assassinado com um tiro nas costas, na madrugada da última quarta-feira (18), dentro da casa onde morava, na rua A, com a travessa F, comunidade Santa Inês.

