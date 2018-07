Moradores encontram cova no Novo Aleixo e bombeiros resgatam corpo

Manaus - O corpo de um homem foi desenterrado, na tarde deste sábado (21), por volta das 15h40, de uma área de mata, conhecida como “Parque dos Buritis”, situada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A vítima, ainda não identificada, apresentava cortes na cabeça. Um homem foi detido por suspeita de auxiliar criminosos durante a abertura da cova.

O trabalho de busca e resgate foi realizado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e do canil da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Mesmo após a retirada do corpo, as equipes permaneceram por alguns minutos no local, pois havia a denúncia de que outro cadáver estaria enterrado.

No entanto, em seguida as equipes encerram as buscas, pois comprovaram que não havia indícios de um outro corpo da copa.

O homem ainda não foi identificado | Foto: Joandres Xavier

As equipes foram acionadas para o local no início da tarde de hoje, por volta das 14h, após a população localizar uma cova a partir de um rastro de sangue pelas escadas que dão acesso à região. O terreno está localizado em uma região alta, em meio à comunidade.

Servidores da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) e do Instituto Médico Legal (IML) também acompanharam o trabalho dos bombeiros. O cadáver retirado da cova, por volta das 15h40, é de um homem, que ainda não foi identificado pela polícia.

O homem vestia apenas uma bermuda e aparenta ter aproximadamente 35 anos. Ele apresentava cortes na cabeça.

Investigações

O perito Cícero Costa, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmou que foi encontrada uma lesão violenta na cabeça da vítima. "Conseguimos identificar a lesão confusa na parte de trás da cabeça, onde estava completamente destruída. Os golpes teriam sido causados por uma picareta, que foi encontrada próxima ao corpo, também suja de sangue.

Partes do corpo também possuíam marcas recentes de hematomas. No entanto, o cadáver não apresentava estado de decomposição, o que indica que a vítima tenha sido enterrada ainda na manhã deste sábado.

Busca e resgate teve início às 14h | Foto: Joandres Xavier

O soldado A. Fabrício, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), da PM-AM), e a cadela Ronda foram os primeiros a chegarem no local. Segundo ele, durante a manhã, quatro homens foram vistos cavando um buraco na área.

"Algumas pessoas viram toda a movimentação na hora do crime. A princípio eram duas vítimas que seriam mortas, mas uma conseguiu escapar. Logo depois foram vistos apenas os meliantes se lavando vestígios de sangue pelo corpo. Ao que tudo indica, o rapaz detido aqui no local foi visto ajudando a cavar o buraco, porque estava sujo de barro", disse o soldado.

O homem detido, que não teve o nome divulgado, foi levado para o 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos.

Edição: Isac Sharlon

