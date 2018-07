Em 14 horas, guerra entre facções deixa 3 decapitados em Manaus

Manaus - Em 14 horas, três homens foram decapitados em Manaus em três Zonas diferentes da cidade. Em um dos casos, a vítima foi esquartejada e colocada dentro de uma mala com um bilhete indicando possíveis novos alvos. A polícia disse que todos os homicídios têm relação com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

A Polícia Civil investiga os casos e afirma que, devido às prisões de líderes das facções criminosos que atuam no Estado, vários membros adotaram uma "filosofia sangrenta de combate".

O delegado titular da Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS), Jeff Mac Donald, confirmou ao Em Tempo que a vingança familiar também está envolvida na motivação das mortes.

"Essa nova descendência que assume a chefia temporária das facções é mais agressiva. Além da guerra rotineira entre grupos pelo domínio das zonas de tráfico, a vingança familiar de cada facção também é um indício para o aumento de mortes violentas nos últimos dias", falou.

Um corpo esquartejado no Lago do Bariri foi encontrado em torno das 9h desta manhã (21) | Foto: Josemar Antunes

Para se ter uma ideia, apenas nos 15 primeiros dias de julho, 50 homicídios foram registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Entre as vítimas, estavam pessoas que já tinham alguma passagem criminosa pela polícia como roubo, estupro, posse ilegal de arma e tráfico de drogas.



Pesquisa

A reportagem fez um levantamento de sete mortes ocorridas entre a última segunda (16) até quinta (18). Todas as vítimas estavam em regime semiaberto e eram monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Não há fatos concretos que comprovem a relação destas mortes inicialmente, porém Mac Donald acredita estejam no contexto da briga entre facções.

Possíveis novos alvos estavam juntos com homem decapitado na Compensa | Foto: Divulgação

Outro ponto é de que os autores dos homicídios estão preferindo o aluguel de carros ao invés de motos. "A ideia é confundir a própria população no momento da execução. Em muitos casos, esses infratores usam coletes balísticos e balaclava (capuz). Com os carros, fica mais fácil carregar armas pesadas como fuzis e escopetas sem chamar atenção”, explicou.

Relembre os casos

Em torno das 9h desta manhã de sábado (21), dois corpos foram encontrados em pontos diferentes da cidade. Um homem ainda não identificado foi encontrado sem cabeça dentro de um igarapé, no bairro do Presidente Vargas, também conhecido como "Bariri", Zona Centro-Sul.

Na primeira quinzena deste mês, 50 pessoas morreram violentamente | Foto: Marcely Gomes

A Polícia Militar (PM) informou que ele estava com os pés e mãos amarradas. Um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra a suposta vítima pedindo perdão por ter abandonado sua facção de origem e se filiado à rival enquanto estava preso no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

O segundo corpo sem cabeça foi encontrado dentro de um saco de fibra, na rua Doutor Alecrimno, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. O homem estava com as vísceras para fora.

Já o terceiro caso foi de um homem encontrado dentro de uma mala no bairro Compensa, Zona Oeste, por volta das 19h de sexta-feira (20). Testemunhas afirmaram que viram homens chegando ao local em um carro e jogando a mala na rua.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento pela polícia. Em cima da mala, um bilhete estava escrito com alguns apelidos de integrantes de uma facção, entre eles, o de Luciano da Silva Barbosa, o "L7", filho de José Roberto Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa", líder de uma facção local, atualmente preso.

