Em menos de uma hora, segundo corpo é encontrado sem cabeça em Manaus

Manaus - Em menos de uma hora, mais um corpo sem cabeça foi encontrado em Manaus. Desta vez, o caso aconteceu na rua Doutor Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital amazonense .

De acordo com o sargento Assis Menezes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição da Policia Militar foi acionada por volta das 9h, depois que um catador de latinhas achou o cadáver dentro de um saco de fibra.

O homem, que aparenta ter entre 20 a 25 anos, estava com as vísceras para fora e sem cabeça. Os moradores da área chegaram a mencionar, que o corpo poderia ser de um homem identificado como "Giovane", mas a polícia não confirmou a hipótese.

O corpo estava dentro de uma saco de fibra | Foto: Josemar Antunes

Conforme informações do perito criminal Tarcísio, do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), a suspeita é de que a vítima foi morta ainda na madrugada deste sábado (21), pois o corpo apresentava sinais de rigidez. Além de ser desviscerado e decapitado, 13 perfurações de arma branca foram identificadas no corpo.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Outros decapitados

Na noite de sexta-feira (20), o corpo de Janderson Nazário da Silva, de 23 anos, foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, na rua São Pedro, bairro Compensa 1, Zona Oeste. Ocupantes de um carro Vectra, de características não reconhecidas teriam deixado a mala.

Um irmão da vítima, identificado como Jardson, confirmou que Janderson era envolvido com o tráfico de drogas.

O corpo estava sem cabeça | Foto: Josemar Antunes

Já o segundo crime, ocorreu na manhã deste sábado (21), na rua Walter Rayol, bairro Presidente Vargas, também conhecido como "Matinha" e "Bariri", Zona Centro-Sul. Um homem foi encontrado sem cabeça dentro de um igarapé.

O corpo foi resgatado por um morador e levado até às margens do igarapé. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e o corpo foi removido pelo IML.

