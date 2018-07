Corpo sem cabeça é encontrado em lago do Bariri, em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado decapitado na manhã deste sábado (21), dentro de um igarapé, no bairro Presidente Vargas, também conhecido como "Bariri", Zona Centro-Sul de Manaus. A cabeça não foi localizada.

De acordo com informações do tenente Paulo Garcia, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado boiando no igarapé por moradores da área. Um morador resgatou o cadáver e levou até às margens do igarapé.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo | Foto: Josemar Antunes

Equipes do Instituto Médico Legal (IML), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), e Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) realizaram os procedimentos no local. O corpo foi removido e levado para a sede do IML.

O homem estava com as pernas acorrentadas | Foto: Josemar Antunes

O homem estava com as mãos amarradas para trás com fios de TV a cabo. Ele também estava com as pernas acorrentadas

Vídeo

A vítima seria, supostamente, um homem que aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais na última sexta-feira (20). Nas imagens, o homem aparece de joelhos e sendo "interrogado" por outros homens, que não aparecem no vídeo.

O corpo estava na beira do lago | Foto: Josemar Antunes

Eles o questionam sobre aliança que fez com a facção criminosa Família do Norte (FDN). A vítima tenta se defender e diz que foi pressionada a fazer o cadastro na facção, quando esteve preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no KM 8 da BR-174.

"Eu sou ladrão, moro na rua. Me cadastrei na pressão. Tá ligado como é o CDP, todo mundo é FDN . Se eu falasse que era outra coisa, eu ia morrer lá", diz o homem durante a gravação.

Durante a gravação, o homem perde perdão ao chefe de uma organização criminosa rival.

