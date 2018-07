Rocam prende quadrilha que adulterava veículos em Manaus

Manaus - Três homens suspeitos de adulterar veículos e documentos automotor, foram presos em flagrante, na noite de sexta-feira (20), por volta das 19h, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), após uma denúncia anônima, uma equipe do 2° Batalhão de Choque da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os suspeitos foram abordados na rua São Pedro.

Com os suspeitos, os policiais militares encontraram três motocicletas com restrição de roubo, além de números de chassi e motor adulterados. A primeira moto, modelo Honda mix, cor prata, placa NOQ-4715, (veículo clonado, placa original NOO-2029, com restrição de roubo).

A segunda motocicleta, também marca Honda/CG 150 Titan, cor vermelha, placa OXN-8851 (veículo clonado, placa original NPA-8571), e outra motocicleta Honda/CG 150, cor azul, sem placa, além de dois CRLV falsos.

Diante os fatos os membros da quadrilha foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

