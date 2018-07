Corpo esquartejado é encontrado com bilhete em mala na Compensa

Manaus - U m corpo esquartejado dentro de uma mala foi jogado na rua São Pedro, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite desta sexta-feira (20). De acordo com a polícia, uma carta foi deixada junto ao cadáver . O bilhete ameaça diretamente líderes e integrantes de uma facção criminosa que atua na região.

Os suspeitos de cometer o crime abandonaram a mala na via e depois fugiram do local. De acordo com o sargento da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Fábio Melo, testemunhas avistaram homens em um carro, de características não identificadas, jogando a mala e depois saindo em alta velocidade.

Leia também: Traficantes impedem vacinação contra sarampo em bairro de Manaus

Os policiais foram acionados e foram ao local. Ao abrirem a mala, eles se depararam com o corpo do homem, que ainda não foi identificado.

"Os populares informaram à equipe que os suspeitos estavam em um carro, mas não sabem precisar o modelo e a cor. Quando nossa equipe chegou ao local, constatou-se tratar de um corpo esquartejado" disse o policial.

O bilhete foi achado pelos PMs, assim que eles abriram a mala | Foto: Marcely Gomes





Ao Em Tempo, testemunhas informaram que os suspeitos foram muito rápidos em jogar a mala e depois fugiram.



"Foi muito rápido! Os caras passaram no carro e jogaram a mala. Todo mundo estranhou o barulho, foi quando vim para rua. Nesse momento, todo mundo viu que tinha alguma coisa estranha dentro da mala e chamamos a polícia", disse uma moradora que preferiu não se identificar.

Leia também: Líderes do PCC acompanhavam execuções de rivais por telefone



Bilhete

Ainda conforme o sargento, uma carta foi deixada junto com a mala e faz ameaças. Alguns apelidos são citados na mensagem, como: "Formiguinha", "Talarico", "Luciano", "L7" e "Batoré".

O bilhete faz ameaças aos integrantes de uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no bairro | Foto: Divulgação

Guerra entre as facções

A sigla "L7" é o apelido de Luciano da Silva Barbosa, que é filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa". Após a prisão do pai, Luciano assumiu o comando da Família do Norte (FDN), que começou no bairro Compensa. Ele foi transferido de Manaus na última sexta (13) com outros presos de alta periculosidade para um presídio federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte (RN).

Segundo a polícia, que atendeu a ocorrência, a morte do homem pode estar relacionada com a guerra entre as facções que atuam no Estado. De um lado está a FDN, do outro a facção oriunda da Região Sudeste do país, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nos últimos dias, Manaus registra uma explosão de mortes, principalmente, de presidiários do regime semiaberto, que utilizavam tornozeleiras eletrônicas, ligados as facções. A polícia vai investigar se o homem colocado na mala foi morto pelo PCC e abandonado no reduto da FDN para afrontar os líderes da facção rival, propositalmente.

O tenente Saul Silva, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), confirmou ao Em Tempo que o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Leia também: ‘Chefes do tráfico’ usam carros alugados para execuções em Manaus



"Sem sombra de dúvidas, esse crime tem envolvimento com a briga de facções. Eles estão se matando entre si, tudo isso por disputa por ponto de venda de drogas", explicou

Pelo teor do bilhete encontrado junto ao corpo, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) inicia a investigação partindo desta hipótese. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e aguarda por identificação de familiares.

Leia mais

Mulher é encontrada morta com quatro tiros em mata no Novo Aleixo

‘Bené’ morre em disputa por boca de fumo no Vila da Prata, em Manaus