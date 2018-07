‘Chefes do tráfico’ usam carros alugados para execuções em Manaus

Manaus - Em entrevista exclusiva ao Em Tempo, na manhã desta sexta-feira (20), o delegado Jeff David Mac Donald, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), falou sobre as mortes ocorridas em Manaus, com características de execução.

Entre as mortes registradas, estão a de presidiários, que eram monitorados por tornozeleira eletrônica. A maioria dos crimes foi praticada por ocupantes em carros de cor preta, supostamente alugados ou roubados por grupos ligados à facções criminosas.

Apenas na primeira quinzena de julho deste ano, 50 pessoas foram assassinadas de forma violenta em Manaus, entre homens e mulheres que cumpriam pena domiciliar no regime semiaberto ou que usavam tornozeleira eletrônica.

Em todos os casos, as vítimas tinham passagens pela polícia por crimes de roubo, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e estupro.

Conforme os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), 72 homicídios foram registrados em maio deste ano.

Jeff David Mac Donald, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Josemar Antunes

No mês anterior, em junho, 103 mortes ocorreram em Manaus, com um aumento de 43% em comparação ao mês de maio. Anteriormente, o órgão de segurança havia divulgado uma média de dois homicídios por dia, num total de 184 mortes no primeiro trimestre do ano.



De acordo com o delegado Jeff Mac Donald, para não levantar suspeitas, criminosos estão alugando carros para realizar as execuções.

“Temos informações que os criminosos estão alugando e roubando carros similares os que são utilizados pelas Forças de Segurança. A ideia é confundir a própria população no momento da execução. Em muitos casos, esses infratores usam coletes balísticos e balaclava (capuz)”, explicou.

Com as prisões dos narcotraficantes José Roberto Fernandes, o “ Zé Roberto da Compensa”, João Pinto Carioca, o “João Branco”, Gelson Lima Carnaúba, o “Mano G”, Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, líderes de facções criminosas que atuam em Manaus, a autoridade policial acredita que as mortes estão relacionadas com a disputa pelo domínio do tráfico no Estado e também como forma de vingança.

“Essa nova filosofia é mais agressiva dessa descendência que procura dominar territórios. Além da guerra constante entre facções criminosas, a vingança familiar é um dos motivos para o aumento desses homicídios na cidade”, disse.

No período de 16 a 18 de julho, sete homens usando tornozeleira eletrônica e que estavam no regime semiaberto | Foto: Marcely Gomes

Em relação aos veículos vistos nas cenas do crime, o delegado ressaltou que a equipe de investigação vem recebendo informações sigilosas, e a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos de Veículos (Derfv) também vem trabalhando para identificar esses carros.

Mac Donald disse, ainda, que os criminosos estão deixando de usar motocicletas para utilizar carros, já que é mais prático para transportar armamentos de grosso calibre, como escopeta, fuzil e metralhadora.

“A mudança dessa dinâmica é uma forma encontrada pelos criminosos para concluir as execuções de forma mais violenta. Além disso, as motocicletas são alvos com frequência de blitizes da polícia, o que também deveria ocorrer com automóveis”, pontuou Jeff Mac Donald.

Caso Bruna

Ainda de acordo com o delegado, crimes de repercussão na capital já estão com as investigações avançadas e são mantidas sob sigilo para não atrapalhar o andamento. Um dos casos é o assassinato de Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos . Ela foi encontrada morta com quatro tiros, na manhã do dia 21 de maio deste ano, próximo a uma área de mata, na rua Heisei, no conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um dos suspeitos, preso na noite de quinta-feira (19), identificado como “Lágrima”, pode desvendar o mistério da morte. Ele já confessou à polícia autoria de um assassinato.

Um dos suspeito do crime foi preso | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Lágrima, segundo a polícia, é considerado braço direito do traficante “Carlinhos”, supostamente mandante do crime. As investigações apontam que Bruna teria sido abordada por homens não identificados, na Zona Oeste da capital, após um tiroteio no bairro Alvorada.

A suspeita é de que ela foi seguida e sequestrada pelos criminosos. O veículo modelo Celta, cor prata, de propriedade da vítima, foi localizado na avenida Vicente Torres Reis, no bairro São Jorge, Zona Oeste. O carro estava com para-brisas crivado de tiros.

"Já estamos com o caso bem avançado e segue sob sigilo. Logo daremos respostas a nossa sociedade sobre este crime", garantiu Mac Donald.

Crimes dos últimos dias

No período de 16 a 18 de julho, sete homens usando tornozeleira eletrônica e que estavam no regime semiaberto foram assassinados por criminosos em veículos de modelo Voyage, Honda/Fit e Gol, todos nas cores preta. Nessas execuções, os suspeitos usaram armas de uso restrito das policiais Civil, Militar e Forças Armadas.

"Golias" foi morto na avenida Brasil | Foto: Raphael Tavares

O primeiro caso ocorreu por volta das 19h30, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Rodrigo da Silva Bezerra, de 20 anos, conhecido como “Golias”, estava vendendo churrasco quando dois homens a pé chegaram ao local e dispararam vários tiros.



A vítima foi atingida com dez tiros nas regiões da cabeça, abdômen e tórax. Os criminosos usaram pistolas de calibre nove e 380 milímetros, e em seguida fugiram em um carro preto. Um dos suspeitos, Alexandre, conhecido como ‘Cagão’, foi identificado por testemunhas como sendo um dos autores do crime.

O segundo caso ocorreu na rua Nossa Senhora das Graças, com a rua Amazonino Mendes, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. O serralheiro Maycon Carvalho de Oliveira, de 27 anos, foi morto com dois tiros, sendo um nas costas e outro no ombro, enquanto assistia programas de TV.

Já Wuiller Pimentel de Brito, de 31 anos, conhecido como “Vassourinha”, foi executado com 14 tiros no fim da tarde de terça-feira (17), após ser perseguido na rua Dr. Elviro Dantas, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado 3, Zona Leste.

Duas horas depois, Jonathas Wagner Farias Barbosa, de 20 anos, vulgo “Naruto”, foi alvejado com três tiros na cabeça e outro no braço direito, na rua Sul América, bairro da Glória, Zona Oeste.

'Naruto' morto no bairro da Gloria | Foto: Raphael Tavares

Ele usava tornozeleira eletrônica e no momento do crime estava sentado em uma cadeira. A vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Já no início da madrugada de quarta-feira (18), o garçom Wenderson Feitosa da Silva, de 31 anos, que também usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado com um tiro nas costas, dentro da casa onde morava, na rua A, com a travessa F, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Conforme o levantamento da DEHS, Wenderson tinha dois mandados em aberto por estupro de vulnerável ocorridos em 2016 e 2018. A vítima seria uma criança, filha da ex-companheira, Elen Viana, que está presa.

Na noite de quarta-feira (18), por volta das 20h40, na rua 16, bairro Lírio do Vale 2, Zona Oeste, o atendente Márcio Gleisson Rebello dos Santos, de 36 anos, vulgo "Márcio PitBul", foi executado com 15 tiros, após ser perseguido pelos criminosos que estavam em um carro Honda/Fit, cor preta, placa não identificada.

Local do homicídio do "Márcio PitBul" | Foto: Marcely Gomes

Na ocasião, uma criança de sete anos foi atingida com um tiro na cabeça. A menina recebeu alta nesta sexta-feira (20).

O sétimo homem executado foi o repositor Jandher Herbert John Eddie Richard Kenned Cardoso Carvalho, de 23 anos, conhecido como "Secreto", que era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ele foi atingido com 15 tiros na noite de quarta-feira (18), na rua Violeta, comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

A vítima estava sentada em uma cadeira, na varanda da casa onde morava, por volta das 21h, quando foi baleada. O pistoleiro fugiu do local acompanhado de comparsas em um carro, modelo Honda/Civic, de cor preta e placas não identificadas.

O delegado Jeff Mac Donald, informou que a população pode ajudar na elucidação dos casos com denúncias ao 181 da SSP-AM e (92) 9 9184-4434 da DEHS. A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo.

