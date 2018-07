'Cadáver' confessa à polícia que já matou mais de 16 em Manaus

Manaus - Alan de Almeida Silva, de 22 anos, conhecido como “Cadáver”, foi apresentado pela Polícia Civil na última quarta-feira (18), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele afirmou à polícia que cometeu mais de 16 homicídios, em Manaus.

Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão pelo homicídio de Lukas Helison Taveira Ferreira, de 21 anos, ocorrido no dia 25 de março deste ano, na Comunidade Jacarezinho, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular da DEHS, no dia 5 de julho, Alan foi preso em flagrante pela equipe de investigação da especializada, pela autoria do homicídio de Edivaldo Costa Soares.

O corpo da vítima foi encontrado decapitado na tarde de quinta-feira (5), em um matagal no Conjunto Rei Artur, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

Durante as investigações, a equipe da DEHS tomou conhecimento de que Alan e um adolescente de 15 anos mataram Edivaldo utilizando um prato de cerâmica e o decapitaram fazendo uso de um terçado.

“Em um primeiro momento, o infrator se identificou como Alex. Ao longo dos trabalhos investigativos, verificamos que o nome dele é Alan. Além de confessar a autoria do homicídio de Edivaldo ele nos informou ter envolvimento na morte de Lukas Helison. O mantivemos preso na carceragem da especializada até que concluíssemos as investigações em torno desses crimes" explicou o delegado.

Conforme o titular da DEHS, Alan informou que, no dia do delito, ele se deslocou até a Comunidade Jacarezinho, onde encontrou dois indivíduos, identificados como “Carioca” e “Do Voyage”. Posteriormente a vítima foi detida em uma espécie de tribunal do crime. Segundo Alan, “Carioca” comanda o tráfico de drogas naquela comunidade e a vítima teria tentado armar uma emboscada com o intuito de matar “Carioca”, o que motivou o homicídio do jovem.

“Alan argumentou que recebeu ordens de “Carioca” para matar Lukas. Ele desferiu golpes de faca na vítima, que veio a óbito no local. Em seguida, Alan, juntamente com “Do Voyage”, colocou o corpo da vítima em um veículo e seguiu até um bueiro nas proximidades de uma universidade situada no bairro Flores, zona centro-sul. A dupla enrolou o corpo em um lençol e abandonou no local”, disse Mac Donald.

Conforme relatos de familiares e amigos de Lukas, o jovem era usuário de drogas e saía todos os fins de semana para jogar vôlei em um centro desportivo no bairro Parque Dez de Novembro. No dia do delito, ele não encontrou os amigos e não foi mais visto. Os familiares do jovem, preocupados com o sumiço dele, iniciaram as buscas por conta própria e encontraram o corpo no Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o reconhecimento do cadáver.

Confissão

“Cadáver”, durante depoimento, afirmou ter cometido mais de 16 homicídios somente no estado do Pará e que está há pouco tempo em Manaus. Jeff Mac Donald ressaltou que já representou o pedido de prisão preventiva em nome de Alan à justiça e aguarda decisão judicial em torno de mais este crime de autoria do jovem.

Com informações da assessoria*

