Preso homem que falsificava e vendia certificados da Seduc

Manaus - Com passagens na polícia por estelionato, um homem de 20 anos, foi flagranteado por venda de certificados falsos de conclusão de ensinos fundamental e médio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O homem foi preso na tarde desta sexta-feira (20), no bairro Francisca Mendes, Zona Norte de Manaus.

Além do homem de 20 anos, os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) levaram para prestar depoimentos um homem de 49 anos, e uma adolescente de 15 anos, que seria namorada do estelionatário. Na casa onde o esquema funcionava, foram apreendidos computadores, impressoras e certificados falsificados da Seduc, com o nome de diversas escolas .

Uma lista com nomes de pessoas que, possivelmente, compraram os documentos falsos foi apreendida. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, Cidade Nova. Um inquérito foi aberto para aprofundar as investigações sobre a história.

Denúncia



A prisão aconteceu após denúncia feita ao Whatsapp da Seaop, que funciona no telefone (92) 99345-2848. Com as informações, os policiais ficaram de campana em um supermercado localizado na Cidade Nova, onde certificados iam ser entregues.

O homem de 49 anos foi pego em flagrante com os documentos. Ao chegar a residência onde funcionava o escritório de falsificação, o homem de 20 anos admitiu ser responsável pelo crime. No esquema, a jovem menor de idade seria responsável pela captação de interessados.

A Seduc enviou uma equipe técnica para a delegacia e confirmou que os documentos apreendidos são falsificados. Computadores, impressoras, uma lista com nomes de possíveis beneficiários do esquema, além de mensagens contidas em um telefone celular serão encaminhadas para a perícia técnica.

Lista de nomes

Uma cópia da lista apreendida foi entregue a Seduc. Os nomes contidos nela serão investigados para verificar se houve a utilização de documentos falsificados. Caso haja a comprovação, os beneficiários do esquema poderão ser indiciado e responder criminalmente.



Linha direta

A SSP-AM ressalta que denúncias sobre qualquer atuação criminosa podem ser feitas às forças de segurança por meio do telefone 181. A linha é gratuita, funciona 24 horas por dia e as informações são prestadas de maneira anônima.



Nota Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou que recebeu com muita satisfação a informação da desarticulação dessa ação criminosa, por parte das forças de Segurança do Estado, e reitera que as polícias Civil e Militar são grandes parceiras da Educação em todas as situações.

A pasta reitera quem mantém constante vigilância acerca desse crime de comercialização de certificados, principalmente pelas redes sociais. Realizamos constantes campanhas de orientação sobre o assunto, informando que essa prática é crime e as pessoas devem denunciar à polícia e à Seduc qualquer situação dessa natureza.

Alerta

A Seduc volta a alertar às pessoas para que não comprem esse tipo de material porque, com toda a certeza, serão desmascarados e responderão criminalmente pelo ato.

A pasta informa que mantém um registro rigoroso dos certificados emitidos e controla todo o processo. Também colabora com as Instituições de Ensino Superior (IES) do estado, do Brasil, do Exterior e empresas que procuram a pasta para checar a veracidade de certificados.

