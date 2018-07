Líderes do PCC acompanhavam execuções de rivais por telefone

Áudios interceptados durante a Operação “Echelon” revelam o funcionamento de um “Tribunal do Crime”, que conta com a participação de líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do Portal UOL e foram divulgadas nesta sexta-feira (20).

As “audiências” são transmitidas em tempo real aos líderes da facção via telefone. Além de assistir à morte dos inimigos, os chefões do crime organizado dão detalhes, cheios de crueldade, de como querem a execução.

"Picotar é o de praxe, meu mano, se caso der. Se não der, só arranca a cabeça ali, tá tranquilo.", a ordem foi emitida no dia 7 de outubro de 2017, durante uma dessas conferências via telefone.

O alvo em questão era de um integrante da organização rival Comando Vermelho (CV), que foi capturado em Campo Grande (MS).

Na denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) há registros de diversos flagrantes dos julgamentos realizados em todo o país. Dentre os casos registrados, há relatos ocorridos no Ceará, Roraima, Amapá, e Mato Grosso, por exemplo.

Pelo telefone, os chefes comandam ações de dentro de presídios. Mesmo que alguns deles estejam detidos em unidades prisionais com bloqueadores de celulares, a comunicação ocorre normalmente.

Segundo dados da operação “Echelon”, os alvos principais dos julgamentos descritos na denúncia são membros de uma das principais facções rivais do PCC, o Comando Vermelho.

Desde o segundo semestre de 2016, essas duas facções entraram em guerra pelo domínio das principais rotas do tráfico de drogas e armas e da massa carcerária do país.

Os juízes do “tribunal” ordenam que os adversários sejam torturados nos interrogatórios. Após matá-los, os "soldados" do PCC devem enviar fotos e vídeos dos corpos, de preferência exibindo as cabeças arrancadas.

O "sentenciado" chamava-se Rudnei da Silva Rocha, de 22 anos, conhecido como “Babidi”. Ele foi torturado durante duas horas para que passasse informações sobre seus comparsas.

"Ou você oculta e deixa eles vivos e você morre, ou você abre o coração, sai vivo, e nós vai arregaça todos eles (sic)", disse um membro do PCC.

Policiais encontraram o corpo de Rudnei, na noite seguinte, em um matagal na região oeste da capital sul-mato-grossense. Enrolado em um colchão, o cadáver apresentava marcas de tortura e estava decapitado.

Tentativa de assassinato foi transmitida ao vivo

Em um dos casos, uma tentativa de execução foi transmitida ao vivo para os chefes da facção. Eles acompanharam o momento em que os atiradores entraram na casa do desafeto Rene Fernandes do Advento para matá-lo.

Durante a ação, outro membro passava atualizações constantes da operação aos chefes que estavam do outro lado da linha telefônica.

"Gatilha então, põe o radinho no bolso, mete marcha... acerta na cabeça, irmão, chega daquele jeito", disse um dos membros do PCC, dando detalhes dos procedimentos da morte do desafeto. A tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Naviraí (MS) no dia 15 de novembro de 2017.

Segundo dados da operação Echelon, "é possível ouvir disparos de arma de fogo e gritos de criança". O homem recebeu três tiros, mas conseguiu sobreviver. Quinze dias antes desse ataque, ele havia escapado de um primeiro atentado em que foi atingido com sete tiros.

Líderes do PCC isolados

O promotor de Justiça Lincoln Gakyia afirmou à reportagem que a polícia civil paulista compartilhou com autoridades de outros estados os dados coletados na Operação, para provar a participação da cúpula da facção criminosa nos assassinatos.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo afirmou que pediu à Justiça a internação de alguns dos denunciados no Regime Disciplinar Diferenciados (RDD).

Caso a Justiça autorize a reclusão, eles devem permanecer isolados por, pelo menos, um ano.

"A investigação ainda em curso já descobriu dezenas de outros crimes cometidos por eles, o que pode gerar outras condenações posteriormente", diz a nota.

