‘Bené’ morre em disputa por boca de fumo no Vila da Prata, em Manaus

Manaus - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a morte de um jovem de 20 anos, vulgo "Bené", atingido com dois tiros na cabeça . O crime ocorreu por volta das 22h, na avenida Brasil, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Bené foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital, após ser alvejado com dois tiros, dos quais um atingiu a mandíbula, por dois suspeitos em uma motocicleta de características não informadas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A autoria do crime não foi identificada. Informações da polícia apontam que Bené era soldado do traficante Alexandre Alves da Silva, vulgo "Cagão" , que tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Ele teria traído a confiança do traficante ao tomar uma "boca de fumo" (ponto de venda e consumo de entorpecentes) de Alexandre, que também é suspeito na participação da execução de Rodrigo da Silva Bezerra, de 20 anos, conhecido como "Golias" .

Rodrigo, que usava tornozeleira eletrônica, morreu com nove tiros na última segunda-feira (16), na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste. O caso está sendo investigado pela DEHS.

