Agência bancária no Centro de Manaus é arrombada e criminosos fogem

Manaus - Uma agência bancária foi arrombada e invadida nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (20). O crime aconteceu na rua Guilherme Moreira, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

O banco Santander confirmou o assalto, mas ainda não realizou um levantamento da quantia em dinheiro roubada, porém, disse que está ajudando nas investigações.

"A agência funcionará normalmente no horário comercial desta sexta", disse em nota.

A reportagem questionou o banco sobre quais medidas de segurança serão tomadas, mas a assessoria disse que não pode repassar detalhes por conta das investigações.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) informou que a ocorrência foi registrada por volta das 4h da madrugada. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, contudo, não conseguiu encontrar nenhum suspeito.

Ainda não há confirmação sobre o valor exato roubado da agência | Foto: Divulgação

O órgão ainda informou que PMs da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram pelo menos três caixas eletrônicos arrombados. A polícia acredita que os bandidos tenham usado um maçarico para abrir os caixas.

"Havia muita fumaça no local quando os PMs chegaram. Ninguém foi identificado, mas levantamos o número de cinco pessoas que tiveram participação do crime", falou uma fonte ligada à Polícia Civil do Amazonas, que preferiu não ser identificado. O caso deve ser investigado pela PC-AM.

O banco informou que a agência irá funcionar normalmente nesta sexta | Foto: Divulgação

Assalto na Doutor Moreira

Outro assalto em abril também a uma agência bancária do Centro foi registrado pela polícia. Criminosos invadiram uma agência bancaria, localizada na rua Doutor Moreira, e arrombaram um dos cofres do local.

O roubo possivelmente aconteceu na madrugada do dia 2, mas apenas foi descoberto pela manhã quando os funcionários do banco chegaram para trabalhar, por volta das 8h.

Policiais militares da 24ª Cicom foram acionados e fizeram buscas dentro da agência e na região, mas ninguém foi preso.

Os criminosos quebraram a vidraça de uma das janelas do banco e arrombaram o cofre usando um maçarico (ferramenta usada para derreter ferro).

