Homem agredido é socorrido, mas acaba baleado em frente SPA em Manaus

Manaus - Após ser encontrado agonizando na Zona Leste de Manaus, Rodrigo Bruno de Paula, de 27 anos, acabou sendo executado a poucos metros da porta de entrada do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado, localizado na avenida Beira Mar, na Zona Leste, nesta sexta-feira (20).

O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã e, para a polícia, o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas, versão depois confirmada ao Em Tempo pela mãe de Rodrigo.

Conforme a polícia, ele havia sido encontrado desorientado e agonizando em via pública e foi conduzido até a unidade hospitalar na carroceria de um veículo modelo picape, de um cidadão que passava pela área e notou que Rodrigo necessitada de cuidados médicos, pois havia sido vítima de agressão física e estava muito machucado.

No entanto, ao chegar ao SPA, a vítima foi surpreendida por um homem, que estava em um carro modelo HB 20, de cor e placas não identificadas, e parou no local. Sem descer do veículo, o motorista desconhecido sacou uma arma de fogo e atirou contra o Rodrigo, que morreu na hora, conforme informações obtidas com a polícia.

O carro usado pelo criminoso foi abandonado nas proximidades do local em que o homem foi baleado. Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e o veículo foi removido para o estacionamento do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mesmo local onde funciona a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. O crime será investigado pela DEHS.

Versão da família

Ao Em Tempo, a mãe da vítima, a cabeleireira Eliane de Oliveira Bruno, de 42 anos, confirmou que o filho era usuário de drogas e vendia entorpecentes.

Segundo ela, Rodrigo estava no regime semiaberto, mas já havia cumprido, durante quatro anos, a pena por tráfico de drogas no Complexo Penitenciário Antônio Jobim (Compaj).

"O meu filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas e no momento estava desempregado. Eu não tenho ideia de quem cometeu o crime. Ele nunca me falou de ameaças", comentou abalada a mãe da vítima.

Edição: Isac Sharlon

