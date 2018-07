Seduc compra livro por preço absurdo e causa prejuízo milionário no AM

O valor absurdo do livro intrigou o deputado Sabá Reis | Autor: TV EM TEMPO

Manaus - Na internet, o livro "Droga Disfarçada de Estudante" custa menos de R$ 10 reais. Em uma livraria de Manaus era vendido a R$ 39, mas o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação (Seduc), comprou o livro para ser utilizado pelos alunos nas escolas do Estado, por R$ 50 a unidade, em um gasto de mais de 11 milhões de reais. O fato intrigou o deputado estadual Sabá Reis (PR).



O contrato para a compra do livro foi feito pela Seduc com a empresa Previna Programas Preventivos, fornecedora nacional e exclusiva do livro.

Para se ter uma ideia do sobre-preço, a prefeitura de Tonantins, no interior do Amazonas, comprou o mesmo livro de outra empresa e pagou apenas R$ 150 mil, pela mesma quantidade de livros.



Essa compra de livros sem licitação é só uma das mais de 300 dispensas de licitação que a Assembleia Legislativa do Amazonas vai investigar e que somam gastos de R$ 89 milhões de reais.

