Suspeito de matar 'Golias' é baleado na Vila da Prata, em Manaus

Manaus - Abordado por dois suspeitos em uma moto, um homem conhecido como "Bené" sofreu uma tentativa de homicídio, enquanto caminhava em uma rua do bairro Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. A vitima foi baleada e socorrida por populares à unidade hospitalar.

De acordo com a polícia, o homem estava andando por uma rua do bairro quando foi abordado pelos suspeitos, que realizaram os disparos contra a vítima. Informações dão conta de que vítima teria um possível envolvimento com a morte de um presidiário no Santo Antônio.

Segundo testemunhas, a vítima da tentativa de homicídio seria um dos atiradores que matou "Golias" , de 20 anos, enquanto ele vendia churrasco na frente da casa onde morava.

O primeiro suspeito teria sido executado em um carro, no ramal da comunidade Ouro Verde, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Segundo a polícia, o homem também teria participado do homicídio de "Golias". Um passageiro também teria sido sequestrado pelos criminosos.

Os policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e foram até o local do crime, mas a vítima já tinha sido levada ao hospital.

Duplo homicídio

Dois homens, sendo um de 19 anos e outro de 36 anos, foram mortos a tiros na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. O duplo homicídio aconteceu por volta das 18h15, desta quinta-feira (19), atrás do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas.

A dupla tentou fugir, mas foi alvejada com tiros disparados supostamente por dois homens. Eles estariam em uma motocicleta, de características desconhecidas. As duas vítimas eram moradores da área.

