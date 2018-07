Dupla é executada atrás do Comando Geral da PM, em Manaus

Manaus - Dois homens, sendo um de 19 anos e outro de 36 anos, foram mortos a tiros na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. O duplo homicídio aconteceu por volta das 18h15, desta quinta-feira (19), atrás do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas.

A dupla tentou fugir, mas foi alvejada com tiros disparados supostamente por dois homens. Eles estariam em uma motocicleta, de características desconhecidas. As duas vítimas eram moradores da área.

O sargento Joaquim Oliveira, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que se trata, mais uma vez, de um cenário típico de execução, que vem ocorrendo com frequência em Manaus.

"Os familiares negaram que as vítimas tinham relação com o tráfico de drogas, mas é uma possibilidade que não podemos descartar. Principalmente, se observarmos os sinais de execução nesse crime", explicou.

Alguns moradores, que conversaram com a reportagem do Em Tempo e conheciam as vitimas, informaram que o jovem de 19 anos não tinha envolvimento com o tráfico. Eles acreditam que ele tenha sido morto por engano. Por outro lado, o homem de 36 anos já teria sido preso por tráfico de drogas.

Leia também: Detentos com tornozeleiras viram alvos de assassinatos no AM



De acordo com o trabalho da perícia criminal, o homem de 36 anos pegou cinco tiros, sendo três no peito e dois na cabeça. Já o jovem levou um tiro fatal na cabeça. A polícia conseguiu encontrar no chão quatro cápsulas de pistola calibre 380.

O delegado plantonista do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) informou à reportagem que o jovem pode realmente ter sido morto por engano.

"Pelos sinais do crime, tudo indica que se trata de execução. O jovem, por outro lado, pode ter sido morto de graça. Mas ainda iremos confirmar no banco de dados se o outro homem tinha mesmo passagem pela polícia por tráfico", relatou.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai assumir a coordenação da investigação.

Homicídios

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), em maio deste ano ocorreram 72 homicídios. Já em junho, o número subiu para 103, apontando uma alta de 43% em relação ao mês anterior.

Na primeira quinzena de julho, 50 pessoas foram assassinadas de forma violenta. Anteriormente, o órgão havia divulgado que a capital amazonense registrou uma média de dois homicídios por dia, num total de 184 casos nos três primeiros meses do ano.

Número esse que subiu para três mortes por dia, de maio a junho, com média de três mortes e um total de 175 assassinatos.

