SSP-AM não acha traficantes e diz que ameaça no Jorge Teixeira é boato

Manaus - Os traficantes que ameaçaram equipes de saúde, que faziam vacinação contra o sarampo no bairro Jorge Teixeira , Zona Leste, continuam livres. Apesar da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) ter intensificado o policiamento na área nas últimas 24 horas, nenhum dos criminosos audaciosos foram presos pelas equipes policiais. Para amenizar o caos na segurança, o secretário da pasta, coronel Anézio Paiva, disse que as ameaças feitas aos trabalhadores são apenas boatos.

A cúpula de segurança não conseguiu chegar aos autores das ameaças, mas efetuou a prisão de cinco infratores em flagrante por diversos crimes, como roubo e porte ilegal de arma de fogo. Nenhuma das prisões tem relação com as ameaças.

“Quem tem o conhecimento das áreas vermelhas é a SSP. As nossas operações nesses locais são 24 horas e vamos continuar, principalmente, aqui no bairro do Jorge Teixeira. Vamos instaurar um procedimento para detectar o que aconteceu de fato, e verificar a veracidade. Pedimos o roteiro dos agentes de saúde para que a PM possa acompanhar e garantir a entrada desses agentes de saúde em qualquer lugar”, disse o secretário de segurança.

Jorge Teixeira sitiado desde que agentes de saúde foram ameaçados e expulsos por traficantes do local | Foto: Divulgação

Insegurança

Apesar da afirmação de Anézio Paiva, a população confirma que há o sentimento de medo e insegurança no maior bairro da Zona Leste de Manaus. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam mais de 110 mil habitantes no bairro, que hoje é reduto de traficantes e desponta entre as localidades mais "sangrentas" da cidade. Foram 35 mortes registradas de janeiro e até o dia 15 de junho. A maior parte desses homicídios ainda não foi elucidado pela SSP.

O último homicídio registrado na localidade foi o do garçom Wenderson Feitosa da Silva, de 31 anos, que usava uma tornozeleira eletrônica. Ele foi assassinado com um tiro nas costas , na madrugada de quarta-feira (18/7), dentro da casa onde morava, na rua A, com a travessa F, comunidade Santa Inês.

A autoria do crime não foi identificada. De acordo com informações do tenente Bruno Almeida, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta de 0h20. Wenderson foi encontrado morto após moradores ouvirem disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi visto na cena do crime.



Operação Jorge Teixeira

A SSP-AM montou um efetivo especial e repentino para reforçar a segurança no bairro. Isso ocorreu após o próprio prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, em nota de repúdio, divulgar os problemas enfrentados por sua equipe de saúde n a rua das Goiabeiras. Os traficantes, segundo ele, agiram de forma hostil impedindo a entrada no bairro dos agentes no da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) no fim da tarde de quarta.

Policiais militares ajudam na operação de varredura da SSP-AM, no bairro Jorge Teixeira | Foto: Divulgação SSP/AM





Boato?

No local, acompanhando a ronda dos policiais civis e, posteriormente, durante a coletiva no 14º DIP, o titular da SSP-AM declarou que a informação sobre a ameaça dos traficantes aos agentes de saúde não havia se confirmado. Ele lembrou ainda que, se quer, ela havia sido registrada em nenhum dos órgãos ou delegacias do sistema de segurança.

A SSP-AM montou um efetivo especial para reforçar a segurança no Jorge Teixeira, mas nenhum traficante que ameaçou agentes foi preso | Foto: Divulgação

Leia também: Traficantes impedem vacinação contra sarampo em bairro de Manaus



“Nós temos um procedimento instaurado na Polícia Civil para saber se realmente ocorreu essas ameaças, que não chegaram a nenhum canal competente do sistema de segurança. Temos que evitar os boatos e sempre que existir alguma denúncia, fazer a comunicação para as forças de segurança”, disse Paiva.

Quem foram os presos?

Os presos foram apresentados na tarde desta quinta-feira (19) no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após terem sido presos durante a operação de reforço. Isaac Castro dos Santos, 19, e Erifran Felix Oliveira da Silva, 21 foram detidos pelo grupo Fera da Polícia Civil, por porte ilegal de arma de fogo, pois estavam portando um revólver calibre 32 no beco Miratinga, com 3 munições intactas.

SSP-AM acredita que ameaça aos agentes de saúde de Manaus seja um boato | Foto: Divulgação





Patrick Jordan Muniz da Silva, 18, foi preso dirigindo um veículo, modelo Prisma, com restrição de roubo, além de já ter efetuado roubo de outro veículo na rua José Romão, no bairro São José Na ocasião, ele e um comparsa, que conseguiu fugir, atuaram na ação criminosa. O veículo foi localizado na rua 8.

Já Eduardo Ramon Araújo Monteiro, que não teve a idade divulgada, foi preso portando quatro munições, de calibres de pistola 50, 556, 762. Ele também estava usando tornozeleira eletrônica porque responde a três processos por roubo.

Também foi efetuada a prisão do foragido Adeilson Bernardo da Silva, 27, que cumpria pena por homicídio, realizado em janeiro de 2016. Além de Jonathan Ferreira Silva, 25, que foi detido por direção perigosa, após ter sido perseguido. Ao tentar fugir dos policiais, ele chegou a invadir a contramão de uma das ruas do Jorge Teixeira. Na operação, dois carros também foram apreendidos.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:



Em Manaus policia caça traficantes que expulsaram equipe de vacinação

Detentos com tornozeleiras viram alvos de assassinatos no AM