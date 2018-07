Detentos com tornozeleiras viram alvos de assassinatos no AM

Manaus - Seguindo o pensamento popular da maioria, e do mesmo jeito que mostram os filmes policiais antigos, quando alguém avista uma tornozeleira eletrônica presa na perna de uma pessoa cria receio. Outro lado também divulgado, no entanto, é quando crianças e adolescentes ostentam tornozeleiras como itens de status e poder social.

Nos últimos dias, um terceiro lado deste cenário veio à tona. Com o aumento considerável de mortes em Manaus, neste mês, o Em Tempo registrou, desde a última segunda-feira (18), sete assassinatos de homens que eram monitorados por tornozeleiras eletrônicas. O número aponta uma média de aproximadamente duas execuções por dia.

A partir daí, percebeu-se uma sequência informal levantando a hipótese de quem usa o item está sob ameaça de poder se tornar alvo de criminosos. Além dos sete casos contabilizados pela reportagem, um caso particular chamou a atenção recentemente.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um jovem de 18 anos morreu por volta das 3h do último domingo (15), na rua Valentim Magalhães, Compensa, Zona Centro-Oeste . Um dia antes, ele convidou mulheres, em uma rede social, para fumarem uma erva "maconha".

Um dos pretextos que ele usou para o encontro era o de que usava tornozeleira eletrônica. Veja a publicação a seguir:

Ele postou em rede social que usava tornozeleira eletrônica, chamando alguém para o encontrar. Horas depois ele foi assassinado | Foto: Divulgação

A PM disse que não encontrou indícios de que a motivação do homicídio tenha relação com o uso da tornozeleira, mas que o caso foi repassado à Polícia Civil para investigação.



Mesmo após a repercussão da morte dele por dois disparos de arma de fogo, o fato não afastou o interesse de alguns em ostentar o uso da peça. Até mesmo correntes de mensagens nas redes sociais apareceram e publicações em formato de memes (conteúdo de humor na internet) com nível de sarcasmo podem ser facilmente encontradas na rede.

Comentários do tipo: "Eu nem tenho tornozeleira para arranjar namorada" e "Antes, as pessoas gostavam do cara de família. Hoje, procuram quem tem tornozeleira eletrônica", são postadas com frequência por usuários.

Mesmo entre pessoas que estão sendo atualmente monitoradas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), não percebe-se traços de medo.

Um metalúrgico de 36 anos, que preferiu não se identificar, falou ao Em Tempo que está aguardando uma sentença judicial enquanto usa uma tornozeleira eletrônica, mas que não está preocupado em entrar nas estatísticas de morte.

Usuários ironizam nas redes sociais sobre tornozeleira atrair mulheres | Foto: Divulgação

Ele foi acusado de homicídio e roubo. A mãe dele, uma dona de casa de 52 anos, que também preferiu não se identificar, falou que ele não tem motivos para ficar ansioso. "Ele agora está trabalhando em um serviço honesto e não tem motivos de ficar à espreita do medo", falou.

Além do metalúrgico, outros dois homens que moram na mesma rua também estão sendo monitorados por tornozeleira e afirmam "levar uma vida tranquila". O local fica na segunda etapa do bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

O contraponto



Quem diverge da opinião mantém uma posição firme sobre o assunto. Uma dona de casa de 37 anos, que preferiu não se identificar por medo de represália, falou que viveu um episódio há alguns meses que marcou para sempre sua visão sobre as tornozeleiras eletrônicas.

Algumas pessoas ainda consideram a tornozeleira como item de ostentação | Foto: Divulgação

"Em abril, estava em um ônibus da linha 215 quando dois jovens subiram e começaram a pedir dinheiro. Eles usavam tornozeleira e, de repente vi que começaram a gritar comigo para dar-lhes dinheiro, pois eles queriam comprar a carne para o churrasco que iriam fazer no fim de semana. Depois disto, a mão de um chegou quase a encostar em mim", disse a mulher ao Em Tempo.

Enquanto a dupla gritava com todos no coletivo, ela conta que resistiu e que não atendeu ao pedido.

"Nem tinha nada para dar naquele momento. As outras pessoas começaram a entregar várias notas, com medo. Vi um homem dando R$ 50 e fiquei indignada. Depois que eles desceram, todos brigaram comigo falando que era pra eu ter dado. Fiquei apavorado neste dia. Agora, sempre olho para as pernas das pessoas procurando uma tornozeleira", completou.

Descaso de todos

Na crendice popular de que "pau que nasce torno, nunca se endireita", a psicóloga Iolete Ribeiro afirma que não existe um caminho premeditado para o crime. Para ela, antes de assumirem uma posição no mundo das infrações, existem várias oportunidades em que se pode escolher outro caminho.

"Mesmo que um criminoso tenha nascido em uma família com base desestruturada de princípios, o indivíduo só encara a família como principal modelo na infância. Na faixa etária de 12 a 18 anos, o adolescente enxerga algo na sociedade em que possa se apoiar enquanto procura sua identidade. Todos nós somos responsáveis pela educação dos menores hoje em dia, inclusive daqueles que já fazem as primeiras escolhas erradas. Infelizmente, há falhas de todos neste ponto", avalia a especialista.

Ela ainda explica que toda a violência é resultado de isolamentos, em que a pessoa é segregada em diversos aspectos. O aderir ao crime seria uma resposta de defesa, em que o indivíduo afirma "eu sou importante".

"Todos querem encontrar algum lugar no mundo e pertencer a ele. Se é o crime que oferece mais proteção e segurança ao indivíduo em formação, é claro que ele não vai escolher os lugares conflitantes da sociedade", conclui.

Monitoramento

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) fez um levantamento em Manaus e informou que os bairros que atualmente mais registram o número de pessoas sendo monitoradas pelo item são Compensa, Zona Oeste, Jorge Teixeira, Zona Leste, e Cidade Nova, Zona Norte.

SSP divulgou que no 15 primeiros dias de julho já houve 50 mortes violentas em Manaus | Foto: Divulgação

Homicídios

O número de homicídios aumentou 43% na capital amazonense de maio para junho, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Comparando julho com junho, que teve 103 mortes violentas ao todo, na primeira quinzena deste mês já foram registrados 50 homicídios.

No entanto, os órgãos se segurança não confirmam que a autoria dos últimos crimes na capital amazonense esteja relacionada com o uso de tornozeleiras. A SSP-AM afirma que está investigando todos os assassinatos.

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) sobre a possibilidade de procuradores da vara criminal abrirem uma comissão para investigar uma possível relação entre os homicídios de homens que usavam a tornozeleira e se o órgão pode recomendar a troca do material, para evitar a remoção do objeto do corpo pelos próprios presidiários.

A assessoria, porém, informou que a procuradora responsável está de férias e não há outro funcionário disponível para tratar sobre o assunto à imprensa.

