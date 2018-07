Colombiano é preso tentando levar droga de Manaus para Porto Velho

Manaus - O colombiano Ciceron Polania Barboza, de 53 anos, foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (18) enquanto tentava levar cerca de 1,5 quilo de cocaína da Rodoviária de Manaus, em Flores, Zona Centro-Sul, para a cidade de Porto Velho (RO). O homem guardava os entorpecentes em três envelopes e dois sprays para cabelo dentro de uma bolsa.

A droga foi avaliada em R$35 mil | Foto: Divulgação/ Jefferson Cunha/Assessoria PC-AM

Ciceron foi apresentado na manhã desta quinta (19), na sede da Delegacia Geral (DG). O diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, explicou que a prisão se deu após uma denúncia anônima recebida pelo departamento.

Leia também: Dono de táxi aéreo do AM é preso com 150 kg de droga em avião

"Recebemos a informação de que haveria um repasse de cocaína para outra cidade por meio de um ônibus rodoviário. Montamos campana no terminal e, quando vimos uma atitude suspeita por parte de Barboza, o abordamos. Na revista, encontramos droga equivalente a R$35 mil", explicou.

O delegado disse que chegou ao homem depois de denúncia anônima | Foto: Divulgação/ Jefferson Cunha/Assessoria PC-AM

A droga estava em forma líquida e petrificada, segundo a Polícia Civil. A ação também contou com a ajuda de servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai).

"Operação Banzeiro"

“Essa ação faz parte da operação “Banzeiro”, completou Mavignier. O homem chegou a confessar para os investigadores que iria receber R$ 2 mil pelo transporte da substância ilícita até Porto Velho.

A ação faz parte da "Operação Banzeiro" | Foto: Divulgação

O colombiano foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

A cocaína foi achada sob as formas líquida e petrificada | Foto: Divulgação/ Jefferson Cunha/Assessoria PC-AM

Com informações da assessoria*

Leia mais

Denarc apreende 15 quilos de drogas no Mauazinho, em Manaus

No Monte das Oliveiras, mulher é presa com droga nas partes íntimas