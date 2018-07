Polícia não confirma tiroteio na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão

Manaus - Apesar da informação compartilhada em grupos no WhatsApp sobre um tiroteio, na manhã desta quinta-feira (19), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, Zona Leste de Manaus, o tenente Renato, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), acredita que a tudo não passe de um "fake news" (notícia falsa).

Ele conta que enviou equipes ao local, mas que apenas um veículo foi encontrado abandonado.

"Uma viatura da 14ª Cicom está no local, já levantou algumas informações com moradores da área e apenas uma motocicleta, de características não informadas, foi encontrada abandonada na via. Estamos verificando se possui restrições de roubo", comunicou o tenente.

