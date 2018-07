Falsos policiais civis invadem casa e sequestram presidiário no AM

Advogado acredita que um grupo criminoso tenha se aproveitado a liberdade provisória da vítima para realizar o sequestro | Foto: Divulgação

Novo Airão - Com oito dias de liberdade da prisão e esperando o julgamento, o presidiário Marcos Santos de Souza, de 18 anos, estava na residência em que mora, quando um grupo armado, afirmando ser da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), bateu na porta e o levou algemado. Desde então, a família relatou que não recebe informações sobre o paradeiro dele. O fato aconteceu na tarde de quarta-feira (18), em Novo Airão (município a 195 quilômetros de distância de Manaus).

A esposa, Deucilene Maria, de 26 anos, disse que Marcos havia acabado de sair do banheiro e que estava de toalha, quando foi levado de casa. "Um grupo de homens começou a bater na porta gritando que eram da Polícia Civil do Amazonas. Eles alegaram que tinham um mandato de prisão em nome do meu marido, e eu mostrei o alvará de soltura comprovando a liberdade", afirmou.

Ainda assim, ela contou que enquanto um homem apontava uma arma para as crianças e as mulheres da casa, o outro levava Santos algemado para fora da residência. "Só deu tempo dele vestir a cueca. Ficamos apavorados, sem saber o que fazer", continuou.

Uma irmã de Santos chegou a seguir, de mototáxi, o carro modelo Celta, de cor vermelha e placas não identificadas. Quando chegaram perto de um cemitério, o motoqueiro pediu para pararem, pois estava com medo devido os homens estarem armados.

Santos foi preso em fevereiro por posse e tráfico de entorpecente | Foto: Acervo Pessoal

Em seguida, a família disse que foi à delegacia do município, mas que saíram sem nenhuma resposta. "Expliquei tudo o que tinha acontecido e pedi para alguém me ajudar. A escrivã, porém, falou que não podia fazer nada sobre". A irmã do sequestrado registrou um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Santos foi preso em fevereiro deste ano por tráfico de entorpecentes e aguardava a sentença da Justiça em liberdade. Em junho, ele foi transferido da delegacia de Novo Airão para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), em Manaus, segundo a PC-AM.

O advogado de Marcos, que preferiu não se identificar, falou que suspeita que um grupo de criminosos tenha se aproveitado do período de liberdade provisória do detento para realizar um possível esquema ilegal. "Fazia quase uma semana que ele tinha saído e, logo em seguida, ele é levado desta forma. É muito estranho. Mesmo que ele tenha cometido delitos, não deixa de ser uma vida", falou.

A esposa do sequestrado disse ao Em Tempo que Santos e o irmão são usuários de drogas e que ele traficava perto de onde moravam. No momento da prisão, a Polícia Militar (PM) apreendeu 12 trouxinhas de maconha. A assessoria da PC-AM informou que o caso está sob investigação de policiais do município.

Em nota, o delegado André Miura, do 77º Distrito Integrado Polícia (DIP), de Novo Airão, disse que Santos estava cometendo vários roubos na cidade, antes de ser sequestrado.

"Enquanto esperava a decisão judicial, soubemos que ele estava fazendo vários assaltos no local. Ainda não identificamos o grupo que se passou por policiais, mas estamos enviando homens para verificar a situação", concluiu a autoridade policial.

