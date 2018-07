Criança baleada durante ataque no Lírio do Vale está na UTI

Manaus - A estudante (K.S.), de sete anos, baleada, na noite dessa quarta-feira (18), por um disparo de arma de fogo no bairro Lírio do Vale 2, Zona Oeste de Manaus, continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro da Criança (Joãozinho), na Zona Lesta da capital.

Ela teve o crânio perfurado e passou por uma cirurgia após ficar ferida em um ataque que resultou na morte de Márcio Gleisson Rebello dos Santos, de 36 anos, conhecido como "Márcio Pit Bull".

De acordo com informações da avó da criança, Ana Rita Sales, de 48 anos, a aluna do 2º ano do ensino fundamental, da Escola Estadual Professor José Ribamar da Costa, estava com a mãe, Aldilene Sales, de 26 anos, em um mercadinho, localizado na avenida Vera Cruz, quando homens desconhecidos chegaram ao local atirando contra o atendente do estabelecimento comercial, Márcio Gleisson, que morreu com 15 tiros.

Vítima é aluna do 2º ano do ensino fundamental | Foto: Divulgação

“A minha neta, momentos antes de ser baleada, esteve na minha casa para pegar uma sopa. Durante o caminho para retornar até à residência dela, ao lado da mãe, elas foram até o mercadinho comprar lanche para levar à escola, e foi quando o tiroteio iniciou. Assustada, ela correu para frente do estabelecimento, acompanhada de outros clientes, quando foi atingida na cabeça”, detalhou a avó da vítima.

A criança foi socorrida e levada no próprio carro do pai ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Criança Zona Oeste, na avenida Brasil, no bairro Compensa, na mesma zona. Ela foi avaliada pela equipe médica com perfuração de crânio e, posteriormente, transferida ao Pronto-Socorro Joãozinho. Após exame de tomografia, a criança foi submetida a uma cirurgia.

Em nota, a direção da unidade hospitalar informa que a paciente deu entrada na unidade de saúde às 21h26 de quarta-feira (18), vítima de arma de fogo na região do crânio, sendo submetida a procedimento cirúrgico. No entanto, o quadro de saúde é estável. A vítima está sedada e entuba respirando com ajuda de aparelhos na UTI, sob observação médica.

Alvo dos criminosos

Já Márcio Gleisson foi executado com vários tiros após tentar fugir dos atiradores, que estavam em um carro Honda/Fit, de cor preta e placas não identificadas. Ele ainda correu até a rua 16, mas acabou tropeçando na calçada da via.

Os tiros atingiram cabeça, tórax e braço. A motivação para execução do homem não foi informada pela polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A família dele não foi localizada para comentar sobre o caso.

Edição: Isac Sharlon

